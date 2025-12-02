Venezolanos se quedan sin Black Friday por la crisis

Las vitrinas que anunciaban descuentos del 30% y zapatos por 20 dólares no bastaron para atraer multitudes de cazadores de ofertas este Black Friday a un popular centro comercial de la capital venezolana. Incluso la recién inaugurada tienda H&M estaba prácticamente vacía.

Según los venezolanos, la asfixiante economía del país, y no las amenazas de acción militar de Estados Unidos, es la culpable del marcado contraste con otros años posteriores a la pandemia, cuando los entusiastas compradores formaban filas fuera de las tiendas. Años de experiencias enfrentando los vericuetos de la compleja crisis de su país les han enseñado a centrarse en sus necesidades individuales inmediatas, como comprar alimentos o medicinas, y no en el futuro colectivo, como un posible ataque militar.

“La economía del país se basa en un día a día. ¿Qué hago para sobrevivir hoy y vivir mañana?”, afirmó la médica Luisa Torrealba fuera de una tienda de electrodomésticos. “No tenemos el lujo de pararnos porque va a haber una guerra, porque hay una guerra psicológica, porque el gobierno dice una cosa o Estados Unidos dice otra”.

Desde su regreso a la presidencia, Trump aumentó la presión sobre Maduro y sus aliados, en medio de la crisis que vive el país.