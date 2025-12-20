La Recopa Sudamericana ya tiene fecha: se jugará en febrero próximo

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
La RecopaSudamericana, que tendrá como protagonistas a Lanús y Flamengo, se jugará el 19 y el 26 de febrero, confirmó la Conmebol.
De acuerdo a lo que se informó, el “Granate” será local en el partido de ida, el 19 de febrero a las 21:30; mientras que el “Mengao” recibirá al equipo argentino el 26, en el mismo horario.
En búsqueda del noveno título de su historia, Lanús accedió a la Recopa tras haber sido campeón de la CopaSudamericana, derrotando por penales al AtléticoMineiro; mientras que el conjunto rojinegro que dirige Filipe Luis venció al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.
A pocos meses de la vuelta del fútbol sudamericano, la Conmebol determinó las fechas de disputa de la RecopaSudamericana.
Disputada desde 1989, con Racing como último campeón al imponerse por un global de 4-0 al Botafogo, Lanús jugará una serie a ida y vuelta con Flamengo.
Así, el “Granate” jugará la Recopa por segunda vez en su historia, habiendo sido subcampeón de AtléticoMineiro en 2014, con una derrota en el global por 5-3, luego de perder por 1-0 en la ida, como local, y 4-3 en la vuelta, en un partido que se definió en el alargue.
Por su lado, el “Mengao” la jugará por tercera vez, con una conquista en 2020, derrotando a Independiente del Valle por un global de 5 a 2 (2-2 y 3-0), mientras que en 2023 fue el mismo conjunto ecuatoriano el que derrotó al rojinegro, por 5-4 en los penales, tras quedar 1-1 el marcador total (1-0 y 0-1) .
