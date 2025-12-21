El peinado afro de una neoyorquina, el más grande del mundo

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
El peinado afro de una mujer neoyorquina fue certificado como el más grande del mundo, con una circunferencia de 1,90 metros, y fue coronada oficialmente por su predecesora. Aevin Dugas, quien obtuvo el título del afro más grande en una persona viva de sexo femenino en 2010, visitó un salón de belleza de Nueva York para pasar oficialmente el testigo a la nueva poseedora del récord, Jessica L. Martinez. La melena rizada de Martínez mide 29 cm de alto, 31 cm de ancho y 1,90 m de circunferencia. Dugas, nombrada este año Ícono de los Récords Mundiales Guinness , dijo sentirse orgullosa de ceder el título que ostentó durante 15 años. “Lo que espero que la gente piense cuando nos vea es que, al fin y al cabo, yo me amo a mí misma, ella se ama a sí misma y ambas intentamos que la gente se ame a sí misma”, dijo Dugas. “No es una competencia, es puro amor”. Martínez comentó que solía alisarse el cabello profesionalmente hasta la secundaria, y que luego dejó de alisarlo por completo durante su primer año de universidad.
