En qué sectores se crearon empleo y en cuáles se destruyeron

A lo largo del milenio (en realidad, tomando desde 2003, cuando la economía comienza a repuntar tras la crisis), la tasa de crecimiento promedio del empleo no asalariado fue ligeramente superior a la del empleo asalariado (2,5% anual vs 2,3% anual), pero dentro del grupo de asalariados, el empleo formal duplica el crecimiento del empleo informal.

La tasa de crecimiento registrada en 2003-2007 más que duplica la del promedio del resto del período y lo que sostiene este aumento es la expansión del empleo asalariado, caracterizado por un fuerte proceso de formalización, ya que la tasa de aumento de los asalariados registrados es más de tres veces la de los asalariados informales.

De allí hasta 2023, el comportamiento del empleo define el promedio del milenio: crecimiento ligeramente superior de no asalariados, y más alto crecimiento del empleo asalariado formal.

Los dos últimos años cambia la dinámica del empleo: la tasa de crecimiento resulta la mitad del promedio del milenio, el cual, a su vez, está explicado por el aumento del empleo no asalariado, caída del empleo asalariado formal, crecimiento del informal y en promedio nulo aumento de los asalariados.

Además de las diferencias en las categorías de empleo, a lo largo de los años los sectores han tenido distinta evolución en materia de actividad y de puestos de trabajo.

En lo que concierne al último bienio, mientras el empleo total creció 0,9% promedio anual, el Agro y Comercio registraron variaciones por encima del 3,5%, al tiempo que una contracción caracterizó a la Industria (-3,8%), la Minería (-1,7%) y la Construcción (-0.9%). Pero tampoco todas las formas de empleo se movieron igual al interior de los sectores.

La Industria registró reducción de empleo en todas sus formas: similar caída en asalariados y no asalariados (-3.9% y 3.7%) y, entre los primeros, la caída fuerte es entre informales (-9.8%) y solo -1,1% entre los formales.

En la Minería, la caída del empleo se explica por la reducción en la informalidad asalariada (-23%), ya que el empleo asalariado registrado crece (1,2%) y los no asalariados crecieron casi 10%.

En la Construcción, la caída del empleo total menor del 1% se explica por la reducción del empleo formal, ya que tanto el empleo no asalariado y el informal muestran un leve crecimiento.

El resto de los sectores en los que el empleo ha crecido en los dos últimos años, en todos el mayor crecimiento se encuentra en empleo no asalariado y asalariados no registrados.

El empleo registrado solo crece en Agro, Minería y Comercio, que son los tres sectores con más altas tasas de crecimiento del empleo total.

Hechos a destacar: el agro, que es el sector donde más creció el empleo total en los últimos dos años, es el que peor performance tuvo entre 2003 y 2023 (4.3% vs 0.6% promedio anual). Por el contrario, la Construcción, uno de los tres sectores que están destruyendo empleo, fue el que mejor performance tuvo en materia de ocupación entre 2003 y 2023 (-0.9% vs. +5,3% anual).