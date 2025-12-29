Pedido papal por familias afectadas por la guerra

Ante una Plaza de San Pedro colmada de fieles en el último domingo del año, el papa León XIV lanzó ayaer un urgente llamado a la paz y advirtió sobre las amenazas que acechan al núcleo familiar en tiempos de conflicto bélico.

En el marco de la festividad de la Sagrada Familia, el Sumo Pontífice centró su mensaje en el drama de la huida a Egipto, calificándolo como un “momento de prueba para Jesús, María y José” que proyecta “la sombra inquietante de una amenaza mortal” sobre la humanidad.

Con tono firme, el Santo Padre instó a la comunidad internacional a no permitir que los intereses de poder sofoquen la vida, recordando que “el mundo, por desgracia, siempre tiene sus Herodes”, quienes mediante la violencia y la ambición ciega provocan soledad y desesperación. El foco principal de su alocución fue el sufrimiento de quienes hoy viven bajo el fuego de las armas.