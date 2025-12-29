Nueva York se viste de blanco en su primera gran tormenta invernal

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El delivery y las apps de transporte, una postal del deterioro del empleo formal
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Críticas de Pullaro al Presupuesto: “Desatiende las rutas en Santa Fe”
Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse
Reinauguraron la parroquia San Antonio de Padua, en el barrio Hipódromo
Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fuertes nevadas complican los viajes de fin de año en el noreste de EE UU y los Grandes Lagos. Más de mil vuelos cancelados
Más de 1.000 vuelos fueron cancelados o retrasados en las regiones del noreste y los Grandes Lagos de Estados Unidos debido a nevadas, mientras miles de personas se dirigían a las autopistas y aeropuertos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.
La ciudad de Nueva York recibió unos 10,2 cm de nieve desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, ligeramente por debajo de lo que algunos pronósticos habían estimado. Al menos 1.500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware. Pero por estas horas, tanto las autopistas como los cielos comenzaron a despejarse.
“Definitivamente, la tormenta está amainando”, dijo Bob Oravec, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional con sede en Maryland.
Oravec expresó que la tormenta se iba moviendo desde el noroeste hacia el sureste, y que la mayor nevada en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York alcanzó más de 15 centímetros en el centro-este de Long Island. Más al norte, en los Catskills, las comunidades registraron hasta 25 centímetros.
El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron alertas por nieve en la plataforma de redes sociales X, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con el potencial de daños a árboles y de cortes de energía.
LE PUEDE INTERESAR
La bandera de One Piece, símbolo de la rebeldía de la Generación Z
LE PUEDE INTERESAR
Bolsonaro, intervenido por sus ataques de hipo
En Times Square, trabajadores con monos rojos limpiaron las calles y aceras cubiertas de tierra usando palas y sopladores de nieve.
Jennifer Yokley, quien estaba allí en un viaje de vacaciones desde Carolina del Norte, dijo que estaba emocionada de ver la nieve acumulándose mientras cubría edificios, árboles y letreros en toda la ciudad. “Creo que fue absolutamente hermoso”, comentó.
Payton Baker y Kolby Gray, de visita desde Virginia Occidental, dijeron que la nieve fue una sorpresa navideña para su viaje de tercer aniversario.
“Bueno, hace mucho frío, y fue muy inesperado”, comentó Baker. “La ciudad está trabajando bastante bien para despejar todas las calles y todo, así que está bien”.
Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado emergencia para más de la mitad de la demarcación. La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, también declaró estado de emergencia.
Al otro lado del país, California vivió un fin de semana bastante seco días después de que poderosas tormentas azotaran el estado con fuertes lluvias, que generaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Al menos cuatro personas murieron, incluyendo a un hombre que fue encontrado muerto el viernes en un coche parcialmente sumergido cerca de Lancaster, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.
Algunas áreas montañosas recibieron abundantes lluvias en los últimos días, alcanzando su punto máximo la víspera de Navidad, dijo la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional Rose Schoenfeld. Hubo cantidades variadas de lluvia en otras áreas pobladas, incluyendo toda la cuenca de Los Ángeles y muchas áreas costeras.
Hubo daños significativos a casas y autos en Wrightwood, un pueblo montañoso de 5.000 pobladores a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, donde las inundaciones y deslizamientos de tierra convirtieron las carreteras en ríos y enterraron vehículos bajo rocas y escombros.
Antes de que la lluvia reaparezca en el pronóstico a fines de esta semana, se espera que California soporte vientos de Santa Ana con ráfagas de más de 96 km/h en áreas montañosas hasta mañana martes. Los vientos podrían tumbar árboles y causar cortes de energía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí