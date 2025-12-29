Nueva York se viste de blanco en su primera gran tormenta invernal

La nieve cubre el parque del Puente de Brooklyn en Nueva York / AFP

Más de 1.000 vuelos fueron cancelados o retrasados en las regiones del noreste y los Grandes Lagos de Estados Unidos debido a nevadas, mientras miles de personas se dirigían a las autopistas y aeropuertos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

La ciudad de Nueva York recibió unos 10,2 cm de nieve desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, ligeramente por debajo de lo que algunos pronósticos habían estimado. Al menos 1.500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware. Pero por estas horas, tanto las autopistas como los cielos comenzaron a despejarse.

“Definitivamente, la tormenta está amainando”, dijo Bob Oravec, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional con sede en Maryland.

Oravec expresó que la tormenta se iba moviendo desde el noroeste hacia el sureste, y que la mayor nevada en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York alcanzó más de 15 centímetros en el centro-este de Long Island. Más al norte, en los Catskills, las comunidades registraron hasta 25 centímetros.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron alertas por nieve en la plataforma de redes sociales X, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con el potencial de daños a árboles y de cortes de energía.

En Times Square, trabajadores con monos rojos limpiaron las calles y aceras cubiertas de tierra usando palas y sopladores de nieve.

Jennifer Yokley, quien estaba allí en un viaje de vacaciones desde Carolina del Norte, dijo que estaba emocionada de ver la nieve acumulándose mientras cubría edificios, árboles y letreros en toda la ciudad. “Creo que fue absolutamente hermoso”, comentó.

Payton Baker y Kolby Gray, de visita desde Virginia Occidental, dijeron que la nieve fue una sorpresa navideña para su viaje de tercer aniversario.

“Bueno, hace mucho frío, y fue muy inesperado”, comentó Baker. “La ciudad está trabajando bastante bien para despejar todas las calles y todo, así que está bien”.

Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado emergencia para más de la mitad de la demarcación. La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, también declaró estado de emergencia.

Al otro lado del país, California vivió un fin de semana bastante seco días después de que poderosas tormentas azotaran el estado con fuertes lluvias, que generaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Al menos cuatro personas murieron, incluyendo a un hombre que fue encontrado muerto el viernes en un coche parcialmente sumergido cerca de Lancaster, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Algunas áreas montañosas recibieron abundantes lluvias en los últimos días, alcanzando su punto máximo la víspera de Navidad, dijo la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional Rose Schoenfeld. Hubo cantidades variadas de lluvia en otras áreas pobladas, incluyendo toda la cuenca de Los Ángeles y muchas áreas costeras.

Hubo daños significativos a casas y autos en Wrightwood, un pueblo montañoso de 5.000 pobladores a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, donde las inundaciones y deslizamientos de tierra convirtieron las carreteras en ríos y enterraron vehículos bajo rocas y escombros.

Antes de que la lluvia reaparezca en el pronóstico a fines de esta semana, se espera que California soporte vientos de Santa Ana con ráfagas de más de 96 km/h en áreas montañosas hasta mañana martes. Los vientos podrían tumbar árboles y causar cortes de energía.