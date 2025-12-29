Bolsonaro, intervenido por sus ataques de hipo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que purga una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, se sometió el sábado a un procedimiento médico para tratar los ataques de hipo que padece desde hace meses.

La intervención fue realizada en un hospital de Brasilia y coincidió con una decena de órdenes de arresto domiciliario contra cómplices del exmandatario en la trama golpista, luego de la tentativa de fuga de uno de los condenados por el caso.

Bolsonaro, que gobernó de 2019 a 2022, salió por primera vez el miércoles último de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para operarse una hernia inguinal en el hospital DF Star, donde permanece internado. Esa cirugía transcurrió el jueves sin incidentes y sus médicos anticiparon que podría ser necesario otro procedimiento de menor complejidad para tratar su hipo persistente.

Bolsonaro, de 70 años, fue sometido el sábado en la tarde a un bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma y “salió bien”, dijo a periodistas el doctor Mateus Saldanha. Los médicos inyectaron el costado derecho del nervio frénico con un analgésico, detalló Saldanha. En la jornada de hoy lunes harán lo mismo con el lado izquierdo del nervio. Todo el procedimiento tardó una hora. “No es una cirugía (...) no implica incisiones”, precisó el doctor Claudio Birolini, que acompaña la internación del expresidente.

El bloqueo estaba proyectado para hoy, pero se adelantó porque la noche del viernes al sábado el expresidente padeció “una crisis de hipo muy prolongada, más fuerte, que le molestó profundamente para dormir”, informó por su lado el doctor Brasil Caiado. “Tenemos que ver cómo va a ser esa respuesta” al procedimiento, apuntó Saldanha. La fecha de alta estimada de Bolsonaro se mantiene para estos días, según los médicos.

El expresidente de ultraderecha lidia desde hace años con las secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un mitin de campaña en 2018, lo que requirió varias cirugías mayores.