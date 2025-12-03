La escritora platense Lía Molinari presenta su primera novela: "El Río, Mi Amigo Inmortal"

La escritora platense y ex-profesora de la UNLP Lía Molinari presentará mañana su primera novela, "El Río, Mi Amigo Inmortal". El evento se llevará a cabo a las 18 en el Aula 204 (subsuelo) del Edificio Karakachoff de 48 entre 6 y 7. Se trata de un encuentro esperado por amantes de la historia y la literatura bonaerense.

Publicada por la editorial ensenadense Luxor, la obra de Molinari es una fascinante inmersión en la historia de la Ensenada de Barragán. A través de la mirada de Guille, un joven ensenadense apasionado por el pasado de su región, el libro explora escenarios clave como la defensa ante el invasor y el desarrollo de la industria ganadera de finales del siglo XVIII.

La trama central se articula mediante el vínculo de Guille con Dardo, un enigmático hombre del monte que le inculcó la pasión por la historia, desde el tráfico de esclavos hasta los desembarcos españoles e ingleses. A medida que Guille entra en la adultez, se enfrenta a su propio pasado y a los interrogantes sobre la verdadera identidad de Dardo y su conexión familiar. El libro fue inspirado por el navegar en el Río de la Plata y sumergirse en su historia.

"En ese mediodía, Dardo y el río hicieron un juramento eterno. Cuando él ya no soportara esa existencia infinita le entregaría su destino. En el futuro, lo tentaría en algunas oportunidades cuando el dolor de la eternidad se hiciera insoportable... Este era su verdadero amigo inmortal", reza el fragmento de "El Río, Mi Amigo Inmortal".

Vale mencionar que Lía Molinari nació el 2 de julio de 1958 en nuestra ciudad y que su carrera profesional se desarrolló en el ámbito de la tecnología, en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se jubiló como profesora titular.

Aunque esta es su primera novela, previamente publicó textos de humor en revistas platenses, en el correo de lectores y alguna nota en la Revista Humor. También escribió varios cuentos, con uno de ellos, "Acogedor", publicado en la antología Desbordes.

Se informó además que próximamente participará con cuentos en dos nuevas antologías junto con otros autores ensenadenses y platenses.