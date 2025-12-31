George Clooney, su mujer y sus hijos recibieron la nacionalidad francesa

George Clooney, su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus dos hijos obtuvieron la nacionalidad francesa, según un decreto de naturalización publicado recientemente en el Diario Oficial.

Clooney, que se dio a conocer con la serie “E.R. Emergencias” y que también se ha lanzado a la dirección, pasa mucho tiempo en Francia junto a su esposa, una abogada libanesa-británica.

“Me encanta la cultura francesa, su lengua, aunque sigo siendo igual de malo después de 400 días de clases”, confesó el actor y director de 64 años.