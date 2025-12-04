VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Dos concejales del oficialismo y la oposición se cruzaron el martes en la sesión en la que se sancionó el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), por la presentación por parte del peronismo de un proyecto para regular la actividad de las plataformas digitales de viajes, como Uber, Didi y Cabify, en la Ciudad.
El proyecto presentado el martes, cuya discusión quedará para el año próximo, fue impulsado por el edil de Unión por la Patria (UP) Cristian Vander, y propone la creación de un registro de conductores de estas aplicaciones, así como el cumplimiento de una serie de reglas que protejan derechos laborales para los trabajadores de este sector, incluyendo a taxistas y remiseros y propiciando una regulación estatal sobre la prestación de este servicio.
Le salió al cruce fue el concejal del PRO Nicolás Morzone, quien a principios de año había presentado su propio proyecto sobre la actividad de estas plataformas en la Ciudad pero desde otra mirada. “Es una locura lo que propone el kichnerismo”, lanzó en pleno recinto. Y explicó que la iniciativa del bloque oficialista “sobreregula” la actividad y será más costosa para los involucrados. Al mismo tiempo, reprochó que su iniciativa no fuera tratada en comisión, provocando consecuencias en trabajadores y en usuarios. “El oficialismo fue el que dilató este debate. Los conductores de Uber están de acuerdo con el sistema, ese no es el punto. Que el concejal del PJ se preocupe primero por los salarios de los trabajadores municipales”, le lanzó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí