Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO

Dos concejales del oficialismo y la oposición se cruzaron el martes en la sesión en la que se sancionó el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), por la presentación por parte del peronismo de un proyecto para regular la actividad de las plataformas digitales de viajes, como Uber, Didi y Cabify, en la Ciudad.

El proyecto presentado el martes, cuya discusión quedará para el año próximo, fue impulsado por el edil de Unión por la Patria (UP) Cristian Vander, y propone la creación de un registro de conductores de estas aplicaciones, así como el cumplimiento de una serie de reglas que protejan derechos laborales para los trabajadores de este sector, incluyendo a taxistas y remiseros y propiciando una regulación estatal sobre la prestación de este servicio.

Le salió al cruce fue el concejal del PRO Nicolás Morzone, quien a principios de año había presentado su propio proyecto sobre la actividad de estas plataformas en la Ciudad pero desde otra mirada. “Es una locura lo que propone el kichnerismo”, lanzó en pleno recinto. Y explicó que la iniciativa del bloque oficialista “sobreregula” la actividad y será más costosa para los involucrados. Al mismo tiempo, reprochó que su iniciativa no fuera tratada en comisión, provocando consecuencias en trabajadores y en usuarios. “El oficialismo fue el que dilató este debate. Los conductores de Uber están de acuerdo con el sistema, ese no es el punto. Que el concejal del PJ se preocupe primero por los salarios de los trabajadores municipales”, le lanzó.