Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Entre chicanas, gritos y exabruptos, tuvo lugar la sesión preparatoria con los 127 legisladores que asumen el 10 de diciembre
Con el presidente, Javier Milei, como espectador de lujo y condimentos que la asemejaron más a una cancha de fútbol que a un ámbito parlamentario, la Cámara de Diputados sirvió ayer como escenario para la jura de los 127 legisladores electos que asumirán el 10 de diciembre. Fue en el marco de una sesión que tuvo de todo: chicanas, cánticos, gritos, abucheos, ovaciones, llantos y exabruptos como los de Gerardo Cipolini (UCR), que presidió la jornada y pronunció más de un comentario fuera de lugar hacia algunas de sus colegas (ver aparte).
Ya en el inicio, la entrada del mandatario al palco principal, acompañado por su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue recibida con un estruendo de aplausos libertarios.
Milei retribuyó el clamor de los suyos con los brazos en alto, a modo de arenga, desaforado y mimetizado con el ambiente de una Cámara en la que La Libertad Avanza (LLA) logró hacerse de la primera minoría con un bloque de 95 diputados, superando al PJ, que quedó con 93.
Precisamente, LLA y el kirchnerismo, junto con la Izquierda, protagonizaron los mayores momentos de tensión de la ceremonia. El provocador saludo de Juan Grabois a Karina Milei y el continuo hostigamiento de Lilia Lemoine a los opositores fueron algunas de las “perlitas” que marcaron el ritmo de la sesión preparatoria.
Un fuerte cruce se inició cuando el dirigente de Izquierda, Nicolás del Caño, juró en defensa de los jubilados, de los discapacitados y los niños y niñas “masacarados en Gaza”, a la par que protestó contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela y le apuntó a Lemoine que gritaba desde su banca. También disparó contra la “represora (Patricia) Bullrich”, saliente ministra de Seguridad y senadora electa que se encontraba en el recinto.
La agitación se extendió incluso más allá del palacio legislativo, cuando la exdiputada de Izquierda, Vilma Ripoll, aguardó la salida del Presidente y se arrojó sobre el auto oficial que lo transportaba.
“Quería pedirle por el Garrahan”, expresó Ripoll, que tras su intervención fue separada por el personal de seguridad y rompió en llanto a las puertas del Congreso
Adentro, otra que cruzó a Lemoine fue Myriam Bregman (también del Frente de Izquierda), quien le reclamó a la diputada “que se calle la boca”.
Tampoco pasaron desapercibidos los diputados de La Cámpora que juraron “por la libertad de Cristina”, y que chocaron con los insultos y abucheos de la parcialidad libertario. Algo que obligó a Cipolini a pedir a “las plateas y las tribunas” que guardaran silencio.
Con 82 años, y por ser el legislador de mayor edad, al radical le tocó reemplazar en forma previsional al reelecto titular de la Cámara, Martín Menem.
