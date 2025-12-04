Nico Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: las fotos de la "boda encantada", junto a Rufina

Nico Cabré y Rocío Pardo. La pareja dio el sí en una acto íntimo. Enorme felicidad y la sonrisa de Rufina, la hija del actor, presente cuando los declararon marido y mujer.

"03-12-25. Civil. Rodeados de amor". Así, Nico Cabré y Rocío Pardo anunciaron su casamiento por civil y compartieron en sus redes las primeras imágenes de su momento soñado.

Vestidos de blanco, Nico y Rocío firmaron la libreta que los unió en matrimonio. Casi en secreto, y a última hora del miércoles, difundieron las imágenes de su enlace.

Allí, hubo lluvia de arroz al salir del civil y aplausos para los novios, que estaban muy lindos y sonrientes.

Recordemos que, la gran fiesta se celebrará el 6 de diciembre en Córdoba, de donde es oriunda la actriz y directora teatral, en una de las estancias más exclusivas del Valle de Punilla, ubicada entre San Antonio y San Clemente, cerca de Villa Carlos Paz.

Además contaron que la celebración convocará a varias figuras del espectáculo. Daniel Casalnovo, el diseñador del traje que usará Nicolás Cabré en uno de los días más importantes de su vida, visitó "Desayuno Americano" y dio detalles del evento. "Se esperan 260 invitados aproximadamente y durará tres días".

La boda empezará el sábado 6 de diciembre, ese día es la fiesta, y el domingo y lunes será para descansar, seguir comiendo rico y compartir en familia todos juntos. La estancia tiene lugar para hospedar 28 personas.

En cuanto al traje que eligió el actor, el diseñador no reveló el color por pedido exclusivo de Cabré, pero sí dejó entrever que será un traje de lino, y que tendrá un segundo cambio para realizar durante la celebración.

Adelantó también que su hija Rufina, fruto de la relación con Eugenia "La China" Suárez, y Rocío Pardo estarán vestidas por la diseñadora Ana Pugliese, y que la menor tendrá un papel muy importante en la boda.

Finalmente, como parte de las novedades que se conocieron en las últimas horas, surgió una primicia que sorprendió a muchos y que muestra el nivel de compromiso emocional con el que la pareja llega al altar: "Se tatuaron", contó en Según detalló, "ella se tatuó el nombre de él, y él el nombre de ella. Él en la pantorrilla y ella en el pie", un gesto íntimo que selló el vínculo antes del casamiento.