Nico Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: las fotos de la "boda encantada", junto a Rufina

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa
Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
Lo tomaron de punto: el drama de Lapegüe, que le usurparon una casa y una carnicería
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Lo que hay que saber de la “Fiesta de la Frutilla” en La Plata: venta, talleres y música en vivo
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Los números de la suerte del jueves 4 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Nico Cabré y Rocío Pardo. La pareja dio el sí en una acto íntimo. Enorme felicidad y la sonrisa de Rufina, la hija del actor, presente cuando los declararon marido y mujer.
"03-12-25. Civil. Rodeados de amor". Así, Nico Cabré y Rocío Pardo anunciaron su casamiento por civil y compartieron en sus redes las primeras imágenes de su momento soñado.
Vestidos de blanco, Nico y Rocío firmaron la libreta que los unió en matrimonio. Casi en secreto, y a última hora del miércoles, difundieron las imágenes de su enlace.
Allí, hubo lluvia de arroz al salir del civil y aplausos para los novios, que estaban muy lindos y sonrientes.
Recordemos que, la gran fiesta se celebrará el 6 de diciembre en Córdoba, de donde es oriunda la actriz y directora teatral, en una de las estancias más exclusivas del Valle de Punilla, ubicada entre San Antonio y San Clemente, cerca de Villa Carlos Paz.
Además contaron que la celebración convocará a varias figuras del espectáculo. Daniel Casalnovo, el diseñador del traje que usará Nicolás Cabré en uno de los días más importantes de su vida, visitó "Desayuno Americano" y dio detalles del evento. "Se esperan 260 invitados aproximadamente y durará tres días".
LE PUEDE INTERESAR
Fue su pareja hace más de 20 años: tierno mensaje de Marley a Rocío Marengo por el nacimiento de Isidro
LE PUEDE INTERESAR
“When you’re strange”: Johnny Depp “regresa” a La Plata con Los Doors
La boda empezará el sábado 6 de diciembre, ese día es la fiesta, y el domingo y lunes será para descansar, seguir comiendo rico y compartir en familia todos juntos. La estancia tiene lugar para hospedar 28 personas.
En cuanto al traje que eligió el actor, el diseñador no reveló el color por pedido exclusivo de Cabré, pero sí dejó entrever que será un traje de lino, y que tendrá un segundo cambio para realizar durante la celebración.
Adelantó también que su hija Rufina, fruto de la relación con Eugenia "La China" Suárez, y Rocío Pardo estarán vestidas por la diseñadora Ana Pugliese, y que la menor tendrá un papel muy importante en la boda.
Finalmente, como parte de las novedades que se conocieron en las últimas horas, surgió una primicia que sorprendió a muchos y que muestra el nivel de compromiso emocional con el que la pareja llega al altar: "Se tatuaron", contó en Según detalló, "ella se tatuó el nombre de él, y él el nombre de ella. Él en la pantorrilla y ella en el pie", un gesto íntimo que selló el vínculo antes del casamiento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí