Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

EL TRÁMITE LES PERMITIRÁ AVANZAR EN TOMAS DE CRÉDITOS Y NUEVAS INVERSIONES

Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II

Tras la habilitación del predio, se completó el trámite para regularizar la situación de esas plantas, demorada por 19 años

Alak, ayer, al entregar las escrituras en el Parque Industrial II / MLP

4 de Diciembre de 2025 | 04:17
El intendente, Julio Alak, entregó ayer las primeras ocho escrituras a empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II, en el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio para regularizar la situación del predio. La medida permite que estas compañías, radicadas en el lugar desde hace más de 16 años, puedan ahora acceder a herramientas de apoyo productivo como financiamientos y avances de proyectos de inversión.

Ubicado en la ruta 2 a la altura del kilómetros 50, en Abasto, el Parque Industrial II permaneció paralizado durante 19 años por su condición de irregular, por lo que las empresas que compraron lotes para radicarse en el lugar o las que efectivamente lo hicieron, permanecieron ese tiempo sin poder gonzar de la formalidad jurídica que les da la categoría de estar dentro de un Parque Industrial.

A mediados de año, tras las tramitaciones municipales requeridas, el gobernador, Axel Kicillof, habilitó formalmente el predio para gozar de los beneficios otorgados a cualquier otro Parque Industrial de la Provincia.

Recién entonces, ocho de las empresas ubicadas en el predio pudieron obtener ayer su escritura. “Con este paso histórico, ahora estas empresas reciben la seguridad jurídica que necesitan para crecer, invertir y generar más trabajo para los platenses”, dijo ayer el Intendente, durante el acto de entrega, que se realizó en el mismo predio, en compañía de la secretaria de Producción municipal, Mercedes La Gioiosa, y la escribana genera del Gobierno de la Provincai, Paula Sidoti.

En diálogo con EL DIA, la funcionaria graficó con uno de los casos el significado de esta tramitación: “La empresa Bagó no podía avanzar con su proyecto de inversión para construir en la Ciudad un centro logístico, que será el más grande de la Provincia, porque no tenía escritura”.

La adquisición de los terrenos del Parque Industrial II se llevaron a cabo en 2006, durante la última gestión de Alak. Pero desde entonces no se avanzó para darle al lugar el rango industrial requerido, que atraiga la inversión de nuevas compañías en la Ciudad.

Las firmas que recibieron ayer las escrituras fueron el proyecto metalúrgico Arroyenses S.R.L.; Adhesivos Parsecs S.A., dedicada a la fabricación y venta de adhesivos; Banco Mariva S.A. y la fábrica de pinturas, barnices y revestimientos Coryca S.A.

También Grupo F.B. Bienes Raíces; Laboratorios Bagó S.A., correspondiente a la industria farmacéutica; Multibandas S.R.L., fabricante de bandas elásticas, transportadoras de caucho, pvc y pu; y Yafla S.A., de la industria metalúrgica. Además, el Municipio ya trabaja para concretar la escrituración de las empresas restantes en una segunda etapa.

Autoridades de la Comuna destacaron que para lograr la habilitación del Parque, se articularon acciones entre el Municipio, la Autoridad del Agua (ADA) y la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), “logrando que estas empresas estén en condiciones de acceder a créditos que les estaban vedados”.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

