RECLAMO VECINAL POR EL MAL ESTADO DEL TRAMO CERCANO A LA RUTA 36

De la Corte a la Defensoría: la batalla por la calle 60



Basurales y pozos, dos de los problemas en la calle 60 / Def. Ciud.

4 de Diciembre de 2025 | 03:15
Edición impresa

La Defensoría Ciudadana de La Plata denunció u1na “situación desesperante” para cientos de platenses en la zona de Ruta 36 y Avenida 60, un problema ya reclamado por el organismo en varias ocasiones durante 2025.

Los vecinos, que enfrentan el abandono de varios años, se reunieron en la calle 183 con la titular de la Defensoría, Luciana Bártoli, para mostrarle las condiciones en las que viven. Los residentes señalaron que la calle 60, desde 168 hasta 191, es intransitable y que salir o entrar a sus casas es una “hazaña”. El camino está lleno de pozos y la calle “desaparece” por la vegetación, convirtiendo la vía en una trampa sin iluminación.

El caso, que fue publicado por este diario en las últimas semanas, tiene más antecedentes. Bártoli recordó que un planteo anterior derivó en una presentación judicial que culminó con una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Causa Q.73905). Dicha sentencia da la razón a los vecinos e intima al gobierno municipal a realizar el mantenimiento y mejoramiento de 60 entre 179 y 191, sin que hasta ahora se haya cumplido, se indicó.

La Defensoría solicitó al estado municipal que actúe de manera urgente , ya que la falta de mantenimiento implica una cadena de derechos vulnerados que van desde el aislamiento hasta riesgos de robo y daños permanentes en vehículos. Los vecinos, que no reciben servicios básicos como recolección de basura o alumbrado público , solo solicitan “poder entrar a sus casas cada día”.

 

