Makintach apunta a la Corte y suma denuncias

La ex jueza penal Julieta Makintach volvió a la escena pública con una ofensiva judicial que busca revertir su reciente destitución. A menos de un mes de haber sido removida por el Jury de Enjuiciamiento bonaerense, la ex magistrada presentó ante la Suprema Corte provincial un recurso de inaplicabilidad de ley de 42 páginas en el que denuncia graves irregularidades, cuestiona la imparcialidad del proceso y solicita que la presidenta del tribunal, la ministra Hilda Kogan, sea apartada de toda intervención futura. El escrito será evaluado el 10 de diciembre y podría reabrir el debate sobre uno de los juicios políticos más resonantes del sistema judicial bonaerense.

En su recurso, firmado por el abogado Darío Saldaño, Makintach asegura que la sentencia que la expulsó del cargo vulneró derechos constitucionales básicos, desde el debido proceso hasta la garantía del juez imparcial. Según sostiene, la remoción fue el resultado de un trámite “arbitrario y acelerado”, construido sobre figuras disciplinarias “vagas y ambiguas”, como “conducta impropia” o “afectación a la credibilidad pública”, que —según la defensa— no definen con claridad cuál habría sido la falta cometida.

La presentación apunta especialmente al rol de la ministra Hilda Kogan, presidenta del Jury y miembro de la Suprema Corte. Para la defensa, su intervención compromete la validez del fallo porque ya había actuado en etapas previas del proceso disciplinario: fue quien dispuso la suspensión de Makintach y analizó el material que luego integró la acusación. Ese doble rol —se argumenta— le otorgó una “opinión formada” que la inhabilitaba para seguir interviniendo. Jurídicamente, plantean que se configuró un caso de “juez de su propio acto”, algo prohibido por el sistema de garantías.

La recusación contra Kogan ya había sido presentada durante el jury, pero fue rechazada. Ahora, Makintach reclama que se la aparte al menos en la instancia recursiva: “Es indispensable garantizar un tribunal imparcial”, sostiene el recurso.

Entre los cuestionamientos, el escrito también describe una supuesta desigualdad extrema durante el juicio político. Denuncia que, aunque formalmente actuaban como “adjutores”, tanto la Procuración como el Colegio de Abogados de San Isidro y los representantes de un denunciante particular funcionaron como verdaderas partes acusadoras, generando un escenario “tres contra uno” que -según dice- rompió cualquier equilibrio procesal.

La defensa concluye que la sentencia del jury no solo la destituyó sin sustento suficiente, sino que puso en riesgo “el sistema republicano” y habilita la intervención de instancias superiores, incluida eventualmente la Corte Suprema nacional.

Otra vez denunciada

Y si algo faltaba, mientras avanza esta apelación, Makintach enfrenta además un nuevo frente judicial.

Días atrás, el abogado penalista Hugo López Carribero la denunció por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato, a partir de su desempeño en un juicio oral de junio de 2024, previo al escándalo por el caso Maradona.