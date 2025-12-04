Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Otra vez los ladrones actuaron con total impunidad

Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso

Tres delincuentes irrumpieron en una vivienda de 135 entre 11 y 12, donde golpearon brutalmente al dueño, redujeron a su pareja y escaparon con dinero y objetos de valor. La ferocidad generó conmoción en el barrio

Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso

En Berisso el barrio quedó conmocionado por el feroz hecho / WEB

4 de Diciembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

La violencia con la que actúan bandas cada vez más jóvenes y temerarias volvió a encender las alarmas en la Región, donde los robos ya no solo se miden por lo que se llevan, sino por el nivel de brutalidad que ejercen sobre sus víctimas. Esta vez el blanco fue una pareja de Berisso que, en las últimas horas, vivió uno de los momentos más aterradores dentro de su hogar ubicado en 135 entre 11 y 12.

Según el relato incorporado en la denuncia, todo ocurrió en cuestión de segundos durante la casi madrugada del martes. Las víctimas se encontraban en la planta alta ordenando, mientras esperaban a un amigo. Miguel, de 28 años, bajó para recibirlo y en ese preciso instante la noche se transformó en caos: un hombre vestido de negro, con casco y actitud desaforada, pateó la puerta con violencia y entró gritando “¡Dame todo lo que tienen!”. Aún no está claro si portaba un arma, pero su conducta y la fuerza del ingreso desataron un clima de terror inmediato.

Instantes después, y tras escuchar el estruendo, la mujer bajó corriendo y fue testigo del segundo golpe: otros dos delincuentes encapuchados irrumpieron por detrás, completando un grupo de tres agresores que actuaron con total impunidad. Uno de ellos la empujó con violencia y le arrebató su celular.

Mientras tanto, Miguel intentó interponerse para frenar el ataque, pero los ladrones lo redujeron enseguida. Según la declaración, lo tiraron al piso y comenzaron a patearlo por todo el cuerpo, revisándolo incluso mientras seguían golpeándolo brutalmente. Tras tomar varios elementos de valor, continuaron revisando los muebles a los gritos, preguntando reiteradamente por “la dueña”, ya que la familia alquila la vivienda y tiene un pequeño restaurante.

Durante la secuencia, uno de los asaltantes encontró una caja que contenía dinero en efectivo que la pareja guardaba para gastos del negocio. Además, se llevaron una computadora destinada a los chicos. Por fortuna, los hijos de la pareja estaban en la planta alta y, según la mujer, “no escucharon nada”, lo que evitó que la situación escalara aún más.

Aunque la violencia del ataque sorprendió por su ferocidad, para la familia no se trató de un hecho aislado. Según denunciaron, hacía apenas tres meses habían sufrido otro intento de robo vinculado a su negocio: un grupo de ocho jóvenes ingresó al local, uno de ellos armado, y despojó de sus pertenencias a varios clientes. La víctima sostiene que los autores de este nuevo hecho eran muy jóvenes, “no más de 20 años”, dijeron.

El barrio quedó conmocionado. Vecinos aseguran que los episodios violentos aumentan y que el temor ya forma parte de la vida cotidiana. La familia, todavía en shock por el nivel de agresión dentro de su hogar, no cuenta con cámaras de seguridad y teme que la banda vuelva a actuar. Se investiga.

 

