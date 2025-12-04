Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata
Boca fue más efectivo desde los 12 pasos, se impuso por 4-1 al Lobo, que hizo un enorme desgaste, después de igualar 2-2 en el alargue y se coronó campeón del Proyección 2025
Leandro Duba
lduba@eldia.com
La ilusión de los pibes de Gimnasia de coronarse campeón del Torneo Proyección se terminó después de perder anoche por penales (4-1) con Boca, en el encuentro final celebrado en el estadio Florencio Sola, de Banfield. El partido terminó igualado 2-2 en los 120 minutos, y hubo que recurrir a los remates desde los 12 pasos para establecer al campeón.
Para el Lobo, un párrafo aparte por todo lo que entregó en el partido. Por el sacrificio que exhibió a pesar de venirse con las manos vacías. Gimnasia salió decidido. Sin importar la jerarquía del rival de tenía por adelante. Ordenado de atrás hacia adelante, con los volantes rápidos en la recuperación y precisos en las entregas, y arriba, con la peligrosidad de siempre de Jorge De Asís y Santino López García.
Boca, que se fue acomodando mejor en el terreno de juego a partir del sacrificio de Dalmasso y Calegari, aunque en defensa, dejó varios huecos que fueron bien aprovechados por los delanteros mens sana.
Boca avisó a los 7, con un tiro libre de Payal, que encontró bien parado a Kadijevic. Sin embargo, a los 11, después de una desinteligencia en el fondo de Boca, apareció Santino López García para sacudir la tarde-noche en el Florencio Sola y a los hinchas del Lobo, que llegaron en gran número y que se hicieron sentir durante todo el partido,
Gimnasia hizo un buen trabajo de presión sobre la salida de Boca, sobre todo por el sector de Mastrángelo, de un ida y vuelta permanente. Después los 20, el equipo de Kuzemka fue un claro dominador del juego. Con los volantes bien metidos en el partido y superando tácticamente a un Boca perdido, dubitativo, ingenuo por momentos, que solo se acercó con un cabezazo de Simoni que dio en el travesaño.
Sin embargo, con el aliento de su público, Boca levantó su rendimiento a partir del empuje. No fue claro punzante en los ataques, pero generó dos situaciones muy favorables para el empate, y en ambas tuvo como protagonista a Valentino Simoni. Para el comienzo de la segunda parte, Boca salió con otra determinación. Más decidido cambiar la historia del resultado. Se adelantó algunos metros y por los costados, comenzó a venirse encima de Gimnasia, que volvió a repetir su estrategia del primer tiempo: ordenado tácticamente en todas sus líneas. De todas formas, dentro de un partido discreto, a Boca le costó penetrar a una defensa firme donde Juan Cruz Cortazzo y Federico Pendas mostraron solidez las veces que fueron requeridos,
El empuje de Boca, de a poco, fue surtiendo efecto. Peleó cada pelota como si fuera la última, y en una jugada bien hilvanada de atrás hacia adelante, alcanzó el empate a los 12, con un disparo corto, a “quemarropa” de Valentino Simoni, dejó sin reacción a Kadijevic. Sin embargo, a los 18, hubo una jugada polémica, en la que el pibe Villarreal, entrando por izquierda, fue derribado dentro del área, pero el árbitro entendió lo contrario, a pesar del pedido del banco mens sana.
Después del gol, el equipo de Mariano Herrón creció en el juego: los volantes se mostraron más activos; los laterales aprovecharon los espacios para adelantarse (buen trabajo de Dylan Gorosito); y los puntas, ejercieron una mayor presión sobre el área de Gimnasia. Boca siguió siendo más punzante en el inicio del suplementario. Y a los 13, una corrida por la derecha de Gelini, derivó en el centro al punto del penal para Flores, que definió Kadijevic.
La reacción de Gimnasia llegó de inmediato. No se hizo esperar. Después del breve descanso y de cambiar los sentidos en la cancha, al minuto del segundo tiempo suplementario, alcanzó la igualdad con un tremendo zapatazo de Leonel Troncoso que se coló en el ángulo izquierdo de Brey. Los minutos corrieron y todo se definió en los penales, donde el Xeneize fue más efectivo y ganó la tanda por 4-1. Para el Lobo, fallaron Troncoso y Zappulla. De esta forma, se quedó con el título y jugará el Trofeo de Campeones con Vélez.
Gimnasia luchó e hizo un buen partido. Boca se quedó con el torneo Clausura del Proyección y jugará el Trofeo de Campeones con Vélez / LPF
