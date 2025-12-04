Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |CÁLCULOS PARA BOLSILLOS CASTIGADOS

El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato

El boleto de colectivo en la Región ya subió más del 100% este año. Taxis y remises llegan al orden del 25%. Aunque viajar con las aplicaciones las opciones son más caras

4 de Diciembre de 2025 | 03:19
Edición impresa

Trasladarse por la Ciudad puede ser uno de los gastos que más impacta en el presupuesto mensual. El boleto de colectivo aumentó más de un 100 por ciento durante el año y encabeza la tabla de subas en transporte público. Sin embargo, sigue siendo la alternativa más económica frente a las aplicaciones (en moto y auto), el remís y el taxi, cuyas tarifas registraron subas acordes al ritmo un inflacionario, que acumula un alza del 25 por ciento.

Tras el aumento del 14,4% que comenzó a regir esta semana, viajar en colectivo para ir a trabajar pasó a costar entre $31.552 y $42.120 al mes, según la distancia recorrida y con la SUBE registrada.

El cálculo corresponde a 22 días hábiles de trabajo (44 viajes ida y vuelta) para el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros, que hoy cuesta $717, y para el máximo de más de 27 kilómetros, que alcanza los $957. Ahora, sin el descuento por validar la tarjeta, el gasto mensual se eleva a entre $50.000 y $67.000, respectivamente.

En la comparación anual, el presupuesto para viajar prácticamente se duplicó. En enero, el mismo recorrido implicaba un gasto de $16.330 para la tarifa mínima ($371,13) y de $20.786 para la máxima ($472,40). En tanto, con una SUBE sin registrar, el costo era de entre $25.705 y $33.225.

Para calcular el gasto en movilidad hasta el casco urbano (7 y 50), según el tipo de transporte, se pueden tomar como referencia diferentes puntos de partida: 7 y 80 en Villa Elvira (4.5 kilómetros); Avenida 137 y Avenida 60 en Los Hornos (5.4 kilómetros); Arana y Centenario en Villa Elisa (15 kilómetros); Avenida 7 y 659 en Arana (15 kilómetros) Avenida 520 y 208 en Abasto (19 kilómetros).

En el caso del colectivo, un usuario que viaja desde Villa Elvira o Los Hornos al centro platense recorre entre 3 y 6 kilómetros por trayecto. Con la nueva tarifa, el boleto cuesta $782,83 y el gasto mensual, ida y vuelta, asciende a $34.445.

En tanto, quienes recorren distancias mayores, de entre 15 y 19 kilómetros, desde localidades como Abasto, Arana o Villa Elisa, deben abonar $907,18 por pasaje, lo que representa un gasto mensual de $39.916.

Para la Zona Norte también va el tren, que no aumenta desde septiembre de 2024. El viaje entre 1 y 44 y Villa Elisa sale de 280 a 360 pesos, según la estación donde se baje.

La movilidad en taxi, remís o por aplicaciones —ya sea en auto o moto— no suele utilizarse a diario y, aunque las tarifas se mantienen acordes a la inflación, continúan siendo más elevadas que las del transporte público.

El costo de traslado en taxi tuvo un aumento anual del 25 por ciento. “El último incremento fue en diciembre del año pasado”, explicó Juan Carlos Berón, titular de la Unión de Conductores de Taxis en La Plata.

Las tarifas vigentes fijan la bajada de bandera diurna en $1.250 y la ficha cada 120 metros en $125, mientras que en horario nocturno es de $1.500 y $150, respectivamente.

Un trayecto mínimo en el centro cuesta alrededor de $2.000 (unas seis cuadras). Los viajes varían según la tarifa diurna o nocturna: hacia Villa Elvira, entre $5.500 y $6.600; a Los Hornos, de $6.700 a $8.000; a Villa Elisa y Abasto, entre $18.000 y $22.600; y a Arana, entre $15.000 y $18.000.

El remís suele ser un poco más caro. Este año registró dos aumentos: uno del 10 por ciento y otro reciente del 12 por ciento, según indicó Maximiliano López, encargado de una agencia platense con varios años en la actividad.

Con el nuevo aumento, el valor de la bajada de bandera quedó en $1.200, mientras el costo del kilómetro alcanzó los $1000 a nivel local y los $950 en el caso de larga distancia.

Así, los viajes cortos de 4 kilómetros rondan los $5.700, los ttramos de 15 kilómetros cuestan unos $16.000 y los de 19 kilómetros, alrededor de $19.000.

En cuanto al uso de movilidad a través de las aplicaciones no es posible calcular un incremento anual de la tarifa, porque el valor es relativo al momento de tomar el servicio.

Para el caso, Pablo León, presidente de la Agrupación Choferes de Aplicación Unidos de la República Argentina (Acaura) explicó que “los algoritmos definen el precio, según múltiples variables y no solo por oferta y demanda, tal como se cree. Tampoco existen tarifas mínimas.

A modo de ejemplo, indicó que un viaje mínimo de hasta 5 kilómetros en Uber puede costar alrededor de $3.000, aunque según la demanda puede ascender hasta $4.000 o $5.000, y en la madrugada de los fines de semana o los días de lluvia puede llegar a salir entre $7.000 y $10.000.

En relación a las motos, el dirigente de Acaura comentó que el servicio que prestan “pueden ser entre un 20 y un 50 por ciento más barato que el auto”.

El costo de los viajes estimativos serían: Villa Elvira, $3.380 en auto y $1.790 en moto; Abasto, $10.860 y $9.860; Arana, $7.450 y $7.280; Villa Elisa, $9.234 y $5.041; Los Hornos, $4.630 y $2.680. Los precios pueden variar según la app.

Además, León aclaró: “Estas tarifas pueden ser entre un 30% y un 60% más caras en horas con alta demanda”.

