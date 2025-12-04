Personajes del Año: las perlitas de la gala

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa
Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa
La revista Gente celebró su tradicional tapa con las 100 figuras más influyentes de este 2025, y hubo de todo: brillo, tensión y faltazos
La edición por el 60º aniversario de los Personajes del Año de Gente volvió a coronarse como uno de los eventos más convocantes del país. Celebrada en el imponente Faena Art Center, la gala reunió a más de cien figuras del espectáculo, la política, el deporte y el streaming, que desfilaron por las escalinatas emblemáticas y brindaron entre mármol de Carrara y ventanales infinitos. Pero como toda gran fiesta, más allá del glamour, hubo momentos discretos, tensiones, guiños inesperados y pequeñas perlitas que terminaron de darle color a la noche.
Aunque no pudo viajar por compromisos laborales, Lionel Messi tuvo su propio capítulo: la producción dejó un espacio vacío especialmente para que luego se incrustara su imagen digital. Desde Miami posó con un traje negro profundo, apenas satinado, sobrio y de gala. La postal terminó siendo uno de los gestos más comentados del detrás de escena.
La ausencia de Susana Giménez encendió teorías, pero la explicación fue tan terrenal como descontracturada. La diva estaba invitada y decidió quedarse en La Mary restaurando un sillón, pincel en mano, ropa cómoda y humor intacto. “Yo soy pariente de Rembrandt”, bromeó en el video que compartió una amiga. Un contraste absoluto con el brillo del Faena.
La tapa grupal dejó una postal que derivó en comentario obligado. Según relató Mariana Brey, mientras Mirtha Legrand charlaba con Wanda, Leandro Paredes intentó saludarla… sin éxito. La empresaria habría ignorado el gesto. La situación reavivó recuerdos de la época en París, cuando las familias compartían festejos y hasta hay un video de Paredes arrojando a Wanda a la pileta en 2020. El cruce de miradas en la gala terminó alimentando interpretaciones.
Wanda Nara, muy elegante, se ganó el lugar central
Juli Poggio tuvo que desmentir versiones que la vinculaban con Nico Occhiato, algo que habría desatado la fuera de su novia, Flor Jazmín Peña. “No crucé palabra en toda la noche con él”, aseguró en un vivo con Pepe Ochoa. Contó que solo saludó a Paredes con un beso de cortesía cuando él llegó. Cuando le preguntaron por qué la involucraban, ironizó: “Será porque esta semana tuve quilombitos. No entiendo por qué me buscan quilombos”.
La ausencia de La Joaqui generó un debate inesperado en redes, sobre todo al compararla con la presencia de Spreen en la tapa. La cantante no solo se desmarcó del supuesto enojo, sino que aclaró que ni siquiera tiene manager. “No estoy indignada ni enojada. Además, soy muy fan de Spreen”, escribió con naturalidad, cerrando el tema de la semana: ¿Wanda Nara la bajó con sus influencias de ese evento?
Dentro del universo digital también hubo una escena que llamó la atención: Nico Occhiato se acercó a saludar a Migue Granados justo antes de la foto grupal. Un toque en el hombro, una mirada sorprendida y un saludo breve que dejó helado el aire por un segundo. El gesto, captado en video por cuentas de espectáculos, alimentó la idea de que la relación entre ambos aún está lejos de distenderse.
Súper flaco, Migue Granados se saludó muy friamente con su competencia: Nico Occhiato
