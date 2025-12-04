Negocian un préstamo con bancos por U$S7.000 millones

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito por un máximo de U$S7.000 millones para hacer frente al pago de intereses de enero.
“Los bancos nos ofrecieron U$S6.000/7000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda. En ese sentido, remarcó: “Dijimos que estaría bueno hacerlo por las nuestras, es mejor señal de que Argentina puede arreglarse sola”.
Caputo destacó que “queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.
Al abrir el encuentro “Líderes” , el ministro se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.
Caputo aprovechó la oportunidad para negar una negociación por U$S20.000 millones con bancos extranjeros.
Durante su exposición, Caputo insistió en que el riesgo país debería seguir a la baja porque “la economía se está recuperando fuertemente y estamos mandando leyes importantes al Congreso que serán un empujonazo a la economía”. También aseguró: “Estamos en mejor posición que nunca desde que inició esta presidencia. Más cerca que nunca de tener acceso nuevamente a mercados” para fortalecer las reservas sin generar nuevas tensiones internas.
“Cuando se descomprimió el ‘riesgo kuka’ –continuó- elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”.
Con el objetivo de clarificar la situación, el ministro prometió que “se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.
