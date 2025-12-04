Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |“PREPÁRENSE”, DIJO EN X

Los tres dedos de Grabois y el gesto dirigido a los Milei

4 de Diciembre de 2025 | 04:21
Edición impresa

Entre las “perlitas” que dejó la jura de los nuevos diputados electos, una muy comentada fue la que protagonizó el legislador electo de Fuerza Patria, Juan Grabois, quien cuando le tocó el turno levantó su brazo izquierdo y con tres dedos apuntó hacia el palco en el que se encontraban el presidente, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La interpretación que hicieron varios fue que el gesto era para la hermana del mandataria y que aludía al famoso 3% por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Otros, incluso, leyeron allí un saludo nazi. Mientras que desde el entorno de Grabois aclararon que la intención fue imitar el saludo de los tres dedos de la película “Los juegos del hambre”, que simboliza resistencia y apoyo a la rebelión.

Además, el líder de Patria Grande hizo otro gesto que fue repudiado: miró a los libertarios y se tocó la nariz, en una actitud que para muchos sugiere el consumo de drogas.

LEA TAMBIÉN

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador

 

