Los tres dedos de Grabois y el gesto dirigido a los Milei

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
Lo tomaron de punto: el drama de Lapegüe, que le usurparon una casa y una carnicería
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Lo que hay que saber de la “Fiesta de la Frutilla” en La Plata: venta, talleres y música en vivo
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Los números de la suerte del jueves 4 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entre las “perlitas” que dejó la jura de los nuevos diputados electos, una muy comentada fue la que protagonizó el legislador electo de Fuerza Patria, Juan Grabois, quien cuando le tocó el turno levantó su brazo izquierdo y con tres dedos apuntó hacia el palco en el que se encontraban el presidente, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La interpretación que hicieron varios fue que el gesto era para la hermana del mandataria y que aludía al famoso 3% por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Otros, incluso, leyeron allí un saludo nazi. Mientras que desde el entorno de Grabois aclararon que la intención fue imitar el saludo de los tres dedos de la película “Los juegos del hambre”, que simboliza resistencia y apoyo a la rebelión.
Además, el líder de Patria Grande hizo otro gesto que fue repudiado: miró a los libertarios y se tocó la nariz, en una actitud que para muchos sugiere el consumo de drogas.
