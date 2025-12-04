Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |HASTA ANOCHE NO HABÍA ACUERDO

Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

Esta madrugada el gobierno de Kicillof buscaba destrabar la ley, dando más concesiones, sobre todo en el Bapro. Polémica por el fondo para los intendentes

Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

El recinto totalmente vacío. Las negociaciones no llegaban a buen puerto / Nicolás Braicovich

4 de Diciembre de 2025 | 04:28
Edición impresa

Tras varios días de febriles negociaciones -que siguieron ayer con mucha tensión- anoche, al cierre de esta edición, el oficialismo y la oposición no se habían puesto de acuerdo en la Cámara de Diputados de la Provincia para tratar la Ley de Financiamiento. Y votaron un nuevo cuarto intermedio para continuar sesionando esta madrugada.

A pesar de las sucesivas concesiones que hizo el gobierno de Axel Kicillof, que necesita obtener un endeudamiento por U$S 3.685 millones, las largas y tensas negociaciones seguían hasta la madrugada.

Aunque había un principio de acuerdo en la creación de un Fondo para financiar a los municipios y estaban acordadas quiénes ocuparían, por la oposición, los cargos a crearse en el directorio del Banco Provincia, el texto final no estaba redactado. Eso generó dudas, sobre todo de los radicales, en relación a cuál sería la suma fija que el gobierno provincial le daría a los municipios, correspondiente al 8% del endeudamiento.

Con un presupuesto de 43 billones de pesos para gastos -con un 58% destinado a salarios y otro 18% para solventar las jubilaciones provinciales - y sin ayuda del gobierno de Javier Milei, quedaba poco margen para financiar obras y solventar los gastos de la administración central durante el año próximo.

Mucho menos para amortizar los dos vencimientos de deuda externa que vencen en 2026, por casi mil millones de dólares.

“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud o educación, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, había dicho el Gobernador el lunes.

LAS DISCUSIONES

Las discusiones entre el oficialismo y un sector de la oposición se produjeron en el cuarto intermedio de la sesión de ayer Diputados, convocada para las 15 y que arrancó anoche poco antes que se termine el día.

Cuando se reanudó, casi nueve horas después, ya estaban casi resueltos los dos planteos opositores que habían trabado la negociación: un fondo fijo para repartir entre los municipios y los cargos en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO).

A esa hora, los negociadores del Gobernador -el diputado electo Mariano Cascallares y el senador electo pero aún ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, casi habían agotado las baterías de sus celulares.

El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, costeado con el 8% del endeudamiento ($360 mil millones) se terminó de acordar una hora antes de la sesión en Diputados. Se compondría de un monto fijo de $350 mil millones (el martes el Gobierno había ofrecido $245 mil millones y $110 mil millones restantes enganchados al endeudamiento) a distribuirse en 5 cuotas: 3 en 2026 y 2 en 2027.

Y se repartiría utilizando el Coeficiente Único de Distribución, un índice que determina cómo se reparten los fondos de coparticipación y otras transferencias entre los municipios de la provincia de Buenos Aires

Pero esta promesa no estaba volcada en el papel, y eso trabó la discusión de la Ley de Financiamiento antes de la medianoche.

Otro tema que llevó muchas horas de discusión fue la negociación por los cargos del Banco Provincia. Finalmente horas más tarde se acordó con la oposición que ampliará el directorio a 9 directores (actualmente son 8) y se crean 5 cargos de síndicos, con voz pero sin voto en el cuerpo colegiado. Todos sueldos altos.

Seis de los directores corresponderían al oficialismo (el kicillofismo, La Cámpora y el massismo) y tres para la oposición (el monzoista Marcelo Daletto, Matías Ranzini del PRO y el libertario Fernando Rozas. El radical Fernando Pérez (hijo del reconocido dirigente quilmeño Carlos Pérez Gresia) trocaría cada año el lugar de director con Daletto.

CUARTO INTERMEDIO Y PELEA CON SANTIAGO PASSAGLIA

A las 23.50, el diputado Facundo Tignanelli (UxP) pidió un nuevo cuarto intermedio para la 1.30 de la mañana del día siguiente, asunto que fue aprobado por el cuerpo.

Pero antes se produjo un debate entre el titular de la Cámara baja, Alexis Guerrera y el intendente Santiago Passaglia que bajó al recinto con la intención de ocupar una banca (ver aparte). Guerrera rechazó el pedido del nicoleño.

 

