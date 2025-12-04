Le apuntó con un arma durante una discusión

Un conflicto familiar que llevaba meses latente terminó derivando en un operativo judicial en Abasto, donde dos personas fueron aprehendidas y se secuestró un arma de fuego relacionada con una denuncia por agresiones y amenazas. Voceros indicaron que el denunciante aseguró haber sido golpeado y amedrentado a punta de pistola por su propio cuñado y por la esposa de este, durante una discusión en su casa de 516 bis y 217.

Tras la denuncia, personal especializado inició tareas de investigación para corroborar los dichos del damnificado. Con los datos reunidos, la fiscalía pidió una orden de registro y secuestro sobre la vivienda de los acusados, situada en la zona rural de calle 472 entre 208 y 215. El procedimiento se concretó este miércoles y permitió dar con los dos señalados: J.G.R., de 38 años, y su pareja, N.V.B, de 31.

Durante la diligencia se incautó una pistola Günter calibre 22 con su cargador colocado y cuatro cartuchos, todos aptos para disparo, elemento que la víctima aseguró haber visto en manos de su cuñado al momento de las amenazas. Ambos quedaron aprehendidos mientras se completaban las actuaciones y se elevaba la información a la justicia.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente, que evaluó la situación procesal de cada uno de los involucrados. Tras revisar lo actuado, se dispuso que la mujer recuperara la libertad, mientras que el hombre deberá presentarse a primera audiencia este jueves en sede judicial para avanzar con la causa por lesiones y amenazas agravadas.

El expediente sigue en curso mientras se analizan las pericias del arma y se preparan nuevas citaciones. La investigación busca determinar con precisión cómo se desarrolló la agresión que terminó derivando en este fuerte despliegue en dicha zona.