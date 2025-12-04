Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Policiales |DETENIDOS EN ABASTO

Le apuntó con un arma durante una discusión

Le apuntó con un arma durante una discusión
4 de Diciembre de 2025 | 03:32
Edición impresa

Un conflicto familiar que llevaba meses latente terminó derivando en un operativo judicial en Abasto, donde dos personas fueron aprehendidas y se secuestró un arma de fuego relacionada con una denuncia por agresiones y amenazas. Voceros indicaron que el denunciante aseguró haber sido golpeado y amedrentado a punta de pistola por su propio cuñado y por la esposa de este, durante una discusión en su casa de 516 bis y 217.

Tras la denuncia, personal especializado inició tareas de investigación para corroborar los dichos del damnificado. Con los datos reunidos, la fiscalía pidió una orden de registro y secuestro sobre la vivienda de los acusados, situada en la zona rural de calle 472 entre 208 y 215. El procedimiento se concretó este miércoles y permitió dar con los dos señalados: J.G.R., de 38 años, y su pareja, N.V.B, de 31.

Durante la diligencia se incautó una pistola Günter calibre 22 con su cargador colocado y cuatro cartuchos, todos aptos para disparo, elemento que la víctima aseguró haber visto en manos de su cuñado al momento de las amenazas. Ambos quedaron aprehendidos mientras se completaban las actuaciones y se elevaba la información a la justicia.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente, que evaluó la situación procesal de cada uno de los involucrados. Tras revisar lo actuado, se dispuso que la mujer recuperara la libertad, mientras que el hombre deberá presentarse a primera audiencia este jueves en sede judicial para avanzar con la causa por lesiones y amenazas agravadas.

El expediente sigue en curso mientras se analizan las pericias del arma y se preparan nuevas citaciones. La investigación busca determinar con precisión cómo se desarrolló la agresión que terminó derivando en este fuerte despliegue en dicha zona.

 

LE PUEDE INTERESAR

Cayó en la trampa de un falso viaje

LE PUEDE INTERESAR

Quedó varado esperando la grúa y lo asaltaron
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales

El otro clásico del siglo

El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?

Facundo Tello será el árbitro: antecedentes

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Últimas noticias de Policiales

Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso

Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense

Makintach apunta a la Corte y suma denuncias

Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Deportes
El otro clásico del siglo
Facundo Tello será el árbitro: antecedentes
El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?
Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes
Anacleto asume la presidencia en Gimnasia
Espectáculos
“When you’re strange”: Johnny Depp “regresa” a La Plata con Los Doors
Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local
Personajes del Año: las perlitas de la gala
Vuelve Shakira: “Ha sido la gira de mis sueños”
Un diciembre repleto de shows internacionales
La Ciudad
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
En City Bell, una librería también recibe música
De la Corte a la Defensoría: la batalla por la calle 60

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla