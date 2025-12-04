Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

Una serie de comentarios fuera de lugar y un micrófono abierto en plena sesión preparatoria por la jura de los nuevos diputados electos le jugaron ayer una mala pasada al radical Gerardo Cipolini, nada más ni nada menos que el presidente provisional del cuerpo.

Chaqueño, con 82 años y mandato hasta 2027, a Cipolini se lo escuchó preguntar en primer lugar: “¿Quién es Rosario Goitía? ¡Qué buena que está!”, para luego agregar “¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible” e insistir: “¡Che, qué linda!”. Estos últimos dichos, al parecer, estuvieron dirigidos a las legisladoras María Graciela de la Rosa y Mónica Becerra.

Luego de que estos fragmentos se viralizaran en redes sociales, la diputada Cecilia Moreau interpeló a su par radical, al aclarar que “las mujeres somos mucho más que un buen culo, un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia” y le pidió “que ofrezca las disculpas correspondientes”.

Lejos de eso, Cipolini culpó a “la tecnología” que, dijo, “ha avanzado a límites casi inconcebibles. De tal manera que uno sale diciendo cosas que no ha dicho” y se negó a pedir perdón.