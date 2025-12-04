Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía |POLÉMICA EN PLENA SESIÓN

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

4 de Diciembre de 2025 | 04:22
Edición impresa

Una serie de comentarios fuera de lugar y un micrófono abierto en plena sesión preparatoria por la jura de los nuevos diputados electos le jugaron ayer una mala pasada al radical Gerardo Cipolini, nada más ni nada menos que el presidente provisional del cuerpo.

Chaqueño, con 82 años y mandato hasta 2027, a Cipolini se lo escuchó preguntar en primer lugar: “¿Quién es Rosario Goitía? ¡Qué buena que está!”, para luego agregar “¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible” e insistir: “¡Che, qué linda!”. Estos últimos dichos, al parecer, estuvieron dirigidos a las legisladoras María Graciela de la Rosa y Mónica Becerra.

Luego de que estos fragmentos se viralizaran en redes sociales, la diputada Cecilia Moreau interpeló a su par radical, al aclarar que “las mujeres somos mucho más que un buen culo, un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia” y le pidió “que ofrezca las disculpas correspondientes”.

Lejos de eso, Cipolini culpó a “la tecnología” que, dijo, “ha avanzado a límites casi inconcebibles. De tal manera que uno sale diciendo cosas que no ha dicho” y se negó a pedir perdón.

LEA TAMBIÉN

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales

El otro clásico del siglo

Facundo Tello será el árbitro del clásico: el antecedente que ilusiona a uno de los platenses

El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Últimas noticias de Política y Economía

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

Un intendente amagó con reasumir su banca

Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Deportes
El otro clásico del siglo
Facundo Tello será el árbitro del clásico: el antecedente que ilusiona a uno de los platenses
El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?
Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes
Anacleto asume la presidencia en Gimnasia
Policiales
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Le apuntó con un arma durante una discusión
Espectáculos
“When you’re strange”: Johnny Depp “regresa” a La Plata con Los Doors
Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local
Personajes del Año: las perlitas de la gala
Vuelve Shakira: “Ha sido la gira de mis sueños”
Un diciembre repleto de shows internacionales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla