Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía |SUBIERON LAS ACCIONES

El dólar muy quieto y retroceso del riesgo país

4 de Diciembre de 2025 | 04:15
Edición impresa

El dólar oficial cerró en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios en relación al cierre del m artes.

En la Bolsa porteña el Merval subió y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se dispararon hasta 9%

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,35%.

El dólar mayorista se ubicó en $1.454, bajó 0,2% y quedó a 58 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,41% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,41% hasta los $1.514,2.

LE PUEDE INTERESAR

Causa ANDIS: “Solo cumplía órdenes de un superior”

LE PUEDE INTERESAR

La AFA tiene balances sin aprobar “hace ocho años“

En la Bolsa el índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 2,9% hasta los 3.129.449,22 puntos. Su par estadounidense hizo lo mismo un 3,6%.

En un panel líder donde predominaron las subas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Supervielle (6,35%), Central Puerto (6,19%) y BBVA (4,66%).

Por el lado de las bajas, Banco de Valores (-1,7%) y Ternium (-0,55%) registraron las mayores caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos, luego de que Luis Caputo haya confirmado la negociación por U$S7.000 millones con bancos privados.

Entre los mayores incrementos destacaron Central Puerto (8,5%), Supervielle (7,4%) y Globant (7,1%). En cuanto a los bonos, los resultados fueron mixtos: el AL35 cayó 0,4% mientras el AL30 ganó 0,2%.

En paralelo, el riesgo país volvió a bajar y cerró en 639 puntos. El indicador que elabora el JP Morgan cedió un 1,2%.

Las distintas cotizaciones se pueden ver en Mercados Online

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

El otro clásico del siglo

VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales

Facundo Tello será el árbitro: antecedentes

El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

Un intendente amagó con reasumir su banca

Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Deportes
El otro clásico del siglo
Facundo Tello será el árbitro: antecedentes
El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?
Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes
Anacleto asume la presidencia en Gimnasia
Policiales
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Le apuntó con un arma durante una discusión
Espectáculos
“When you’re strange”: Johnny Depp “regresa” a La Plata con Los Doors
Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local
Personajes del Año: las perlitas de la gala
Vuelve Shakira: “Ha sido la gira de mis sueños”
Un diciembre repleto de shows internacionales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla