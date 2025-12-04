El dólar muy quieto y retroceso del riesgo país

El dólar oficial cerró en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios en relación al cierre del m artes.

En la Bolsa porteña el Merval subió y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se dispararon hasta 9%

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,35%.

El dólar mayorista se ubicó en $1.454, bajó 0,2% y quedó a 58 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,41% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,41% hasta los $1.514,2.

En la Bolsa el índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 2,9% hasta los 3.129.449,22 puntos. Su par estadounidense hizo lo mismo un 3,6%.

En un panel líder donde predominaron las subas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Supervielle (6,35%), Central Puerto (6,19%) y BBVA (4,66%).

Por el lado de las bajas, Banco de Valores (-1,7%) y Ternium (-0,55%) registraron las mayores caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos, luego de que Luis Caputo haya confirmado la negociación por U$S7.000 millones con bancos privados.

Entre los mayores incrementos destacaron Central Puerto (8,5%), Supervielle (7,4%) y Globant (7,1%). En cuanto a los bonos, los resultados fueron mixtos: el AL35 cayó 0,4% mientras el AL30 ganó 0,2%.

En paralelo, el riesgo país volvió a bajar y cerró en 639 puntos. El indicador que elabora el JP Morgan cedió un 1,2%.

Las distintas cotizaciones se pueden ver en Mercados Online