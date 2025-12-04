El dólar muy quieto y retroceso del riesgo país

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
El dólar oficial cerró en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios en relación al cierre del m artes.
En la Bolsa porteña el Merval subió y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se dispararon hasta 9%
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.
El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,35%.
El dólar mayorista se ubicó en $1.454, bajó 0,2% y quedó a 58 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,48).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,41% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,41% hasta los $1.514,2.
Causa ANDIS: “Solo cumplía órdenes de un superior”
La AFA tiene balances sin aprobar “hace ocho años“
En la Bolsa el índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 2,9% hasta los 3.129.449,22 puntos. Su par estadounidense hizo lo mismo un 3,6%.
En un panel líder donde predominaron las subas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Supervielle (6,35%), Central Puerto (6,19%) y BBVA (4,66%).
Por el lado de las bajas, Banco de Valores (-1,7%) y Ternium (-0,55%) registraron las mayores caídas.
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos, luego de que Luis Caputo haya confirmado la negociación por U$S7.000 millones con bancos privados.
Entre los mayores incrementos destacaron Central Puerto (8,5%), Supervielle (7,4%) y Globant (7,1%). En cuanto a los bonos, los resultados fueron mixtos: el AL35 cayó 0,4% mientras el AL30 ganó 0,2%.
En paralelo, el riesgo país volvió a bajar y cerró en 639 puntos. El indicador que elabora el JP Morgan cedió un 1,2%.
