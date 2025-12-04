SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo

La noticia, puertas afuera de la Casa Rosada causó sorpresa: Sergio Neiffert dejó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y en su lugar asumirá como nuevo “señor 5” Cristian Auguadra, hasta hoy un desconocido para el gran público. La trama detrás del cambio, según trascendió ayer, es lo interesante.

Neiffert había pasado los últimos días en la central de Inteligencia casi amotinado en su cargo, resistiendo la presión para que diera un paso al costado que fue creciendo notablemente. No quería renunciar. Su suerte se había empezado a terminar porque el poderoso asesor presidencial, Santiago Caputo -quien lo había llevado al cargo-, desconfiaba de su gestión, aparentememte surcada por presuntos desórdenes administrativos.

Pero había otro tema atrás: Neiffert, en el último tiempo había intentado entablar un vínculo directo con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y rival directa del joven Caputo en la interna palaciega. Buscaba sobrevivir en su cargo. La jugada le terminó saliendo mal.

EL DESELANCE

El martes por la noche, Caputo le pidió que renunciara al cargo, acaso uno de los más sensibles del gobierno. Neiffert se negó, según versiones recogidas ayer. Entonces, el funcionario sin cargo, monotributista pero integrante de la base del poder mileísta real, decidió echarlo. Así quedó estampado en el Boletín Oficial donde se oficializó el “cese” de sus funciones.

En su lugar asumió Auguadra, que se desempeñaba como jefe de la División de Asuntos Internos. Es un hombre también de Caputo, de estrechísima relación, que fue contador de Claudio, padre del asesorísimo.

Hubo algunas escenas insólitas en la salida de Neiffert. Como que el hombre llegó a plantear que no quería dejar su cargo en la SIDE para volver a su función anterior en la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, donde tenía el cargo de representante del Poder Ejecutivo. Consideraba que era bajar a un escalón menor en la escala administrativa.

Lo era, obvio. Pero nunca se trató de eso.

Hace semanas, ocurrió un episodio frente a la casa de Neiffert en Martínez que terminó en una discusión a los gritos y en calzoncillos. Cerca de la medianoche llegaron hasta allí el subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez; el director del área jurídica, Nicolás Viñuesa y el ahora jefe de la secretaría, Cristian Auguadra. Supuestamente, habían arribado para pedirle que delegara la firma. Lo que significaba recortarle el poder y desplazarlo virtualmente de su cargo. Neiffert los atendió en calzoncillos, se negó a los gritos a ceder el poder y los echó.

Desesperado para mantenerse en el cargo, en esas horas frenéticas Neiffert tomó algunas decisiones que lo complicaron aún más. La de mayor impacto: el intento de acercamiento a Karina Milei, muy discretamente, para tratar de conseguir un respaldo político y mantenerse en el poder.

Pero esos movimientos de Neiffert generaron muchísimo malestar. Sobre todo, según fuentes violetas, porque hicieron crecer el ruido y las versiones de que la hermana del Presidente aspiraba a quedarse con la central de Inteligencia. Las malas lenguas dicen que esa cuña fue aprovechada por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem -enfrentados a Caputo, leales a la hermana presidencial- para desgastar al asesor.

La llegada de Auguarda terminó de confirmar que Caputo sigue con el control total de la SIDE.

Post renuncia de Neiffert, en el Gobierno aseguran ahora oficialmente que nunca estuvo en duda que Caputo seguiría con el manejo de la Secretaría. Incluso sostienen que el presidente Milei se lo había asegurado en una reunión cara a cara.

“La Secretaría de Inteligencia informa que, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, fue el mensaje oficial.

“El objetivo de la administración del Presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, agregó el comunicado.

UN EXPRO

Además de Auguarda, que pasa a ser el jefe de la central, otro de los cargos importantes en la inteligencia es el del Señor 8, el número dos en los hechos. Allí recaló el exPRO Diego Kravetz hace más de un año luego de la salida de Silvestre Sívori, quien se fue del cargo cuando echaron a Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete.

El exlegislador porteño, Kravetz, es hoy un hombre de Caputo y seguirá como subsecretario de Inteligencia.