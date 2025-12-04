Bajan fuerte las tasas para los plazos fijos

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
La mayor flexibilización que dispuso el Banco Central en las normas de encajes bancarios provocó una fuerte reducción de las tasas de interés.
Así, las tasas de interés de los plazos fijos en pesos a 30 días muestran actualmente una dispersión notable entre los bancos de mayor volumen y un grupo de entidades medianas y digitales que buscan captar depósitos con rendimientos más altos.
La mayoría de las entidades más grandes ofrece rendimientos que se ubican alrededor de 25% anual para plazos fijos a 30 días. Y los de segunda línea pagan un poco más, pero en casi todos los casos abajo del 30%.
Entre los diez bancos de mayor peso en el sistema financiero, las tasas permanecen moderadas y con escasas variaciones internas. Las TNA informadas para plazos fijos intransferibles a 30 días son: 26% Banco Nación; 26% Banco Provincia; 26% Banco Macro; 23% BBVA; 22% Banco Galicia; 21% Santander; 24% Banco Credicoop (para clientes y no clientes); 24% Banco Ciudad; 28% ICBC.
Entre las entidades que informan tasa de plazo fijo online para no clientes, las tasas TNA a 30 días son: 29% Banco Bica; 29,5% Banco CMF; 25% Banco Comafi; 27% Banco de Comercio; 29% Banco de Corrientes; 23% Banco de Formosa; 30,5% Banco de Córdoba; 28% Banco del Chubut; 29% Banco del Sol; 29% Banco Dino; 27% a 29,5% Banco Hipotecario; 28% Banco Julio; 29% Banco Mariva; 30% Banco Masventas; 31,5% Banco Meridian; 30% a 26% Banco de Tierra del Fuego; 31,5% Banco VOII; 30% BIBANK; 31,5% Crédito Regional C.F.; y 30% REBA.
Entre las entidades que mejores rendimientos ofrecen para plazos fijos a 30 días se destacan con el 31,5% de TNA el Banco Meridian; 31,5% de TNA Banco VOII y 31,5% de TNA Crédito Regional C.F.
Se trata, en general, de tasas conservadoras, acordes con la estrategia de los grandes bancos, que no suelen competir agresivamente por depósitos minoristas en pesos.
Cuando se amplía la mirada a entidades medianas, regionales y digitales, aparecen rendimientos sensiblemente más altos, que casi siempre duplican -o incluso superan por diez puntos- a las tasas de los bancos grandes.
De la misma forma, también se derrumbó el rendimiento de cuentas remuneradas que ofrecen algunos bancos y, sobre todo, billeteras virtuales.
