Espectáculos |LA PASA MAL

Lo tomaron de punto: el drama de Lapegüe, que le usurparon una casa y una carnicería

4 de Diciembre de 2025 | 04:52
Mientras en su programa contaba el calvario de algunas familias que atraviesan el drama de la usurpación, Sergio Lapegüe reveló que es una situación que hace años lo atormenta y por partida doble.

“Nunca lo quise contar, pero lo viví y lo estoy viviendo ahora también”, contó el conductor de “Lape Club Social”. Según reveló, una casa de su mujer Bochi Todaro, en Mar del Plata, estuvo usurpada durante años y recién la pudo recuperar después de 20 años de intentos fallidos. Explicó que su suegro dejó a un hombre para que la cuide, y que luego no lo pudieron sacar. “Fui a la puerta y este tipo me sacó con un arma”, manifestó el conductor que dijo que aunque la recuperó, se la dieron destruida.

Como si fuera poco, hay más. “Tengo en la carnicería, que es de mi mujer, un tipo que está atrincherado… El tipo no se va, no paga la luz, se cuelga. Soy víctima de dos usurpaciones”, contó Lapegüe, entre la indignación y la frustración.

 

Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local

