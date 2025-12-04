Un intendente amagó con reasumir su banca

El actual intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, regresó ayer a la Legislatura provincial dispuesto a suspender su licencia como diputado provincial para votar en contra del endeudamiento.

“Vine a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este ´acuerdo´ escandaloso entre @kicillofok y buena parte de los que se hacen llamar oposición”, escribió Passaglia.

Y agregó: “Quieren tomar una deuda millonaria para ampliar estructuras y repartirse sillones políticos en el Banco público de la provincia. No vamos a dejar que eso pase y perjudique a todos los habitantes de la provincia. Esto no es lo que la gente votó. Otra vez políticos cagando a la gente”

El alcalde nicoleño, cuyo hermano Manuel fue electo diputado provincial en septiembre y asumirá el próximo 10 de diciembre, actualmente es reemplazado por la radical Belén Malaisi.

Por su parte el titular de La Libertad Avanza en la Provincia, el electo diputado nacional Sebastián Pareja, cuestionó ayer las negociaciones de algunos legisladores del PRO para obtener un cargo en el directorio del Banco Provincia (BAPRO).

Pareja, dijo que sería “un baldazo de agua fría” que diputados del PRO apoyaran el “endeudamiento de Axel Kicillof” por una silla en el BAPRO.