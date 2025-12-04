Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |REACOMODAMIENTOS EN DIPUTADOS EN LA PUJA POR LA TERCERA FUERZA

Un interbloque federal y la vuelta de “Cambiemos”

Se juntaron, por un lado, Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Por el otro, el PRO, la UCR y el MID

Un interbloque federal y la vuelta de “Cambiemos”

La sesión preparatoria de ayer a la nueva Cámara baja / AFP

4 de Diciembre de 2025 | 04:24
La creación del interbloque “Unidos”, conformado por Provincias Unidas , Encuentro Federal y la Coalición Cívica ARI, marca un punto de inflexión en el mapa legislativo, redefiniendo las fuerzas de oposición en la Cámara baja.

El flamante interbloque federal suma 22 integrantes , alcanzando una paridad notable con la alianza opositora, compuesta por PRO , la UCR y el MID y que volverá a ser bautizada como Cambiemos.

Esta división de la oposición en dos grandes bloques con caudal similar (22 miembros cada uno) es crucial, especialmente cuando se consideran las bancadas más grandes: Unión por la Patria (alrededor de 93-98 diputados) y La Libertad Avanza (alrededor de 87-95 diputados, según las últimas reconfiguraciones).

Por esa razón quedó vacante la designación de la vicepresidencia tercera durante la sesión preparatoria, un cargo reservado para la tercera fuerza del cuerpo en cantidad de integrantes.

La flamante presidenta de Unidos, Gisela Scaglia (Provincias Unidas-Santa Fe), reclamó que al empatar en cantidad de integrantes por interbloque, el cargo debía definirse en función del número de miembros por bloque. En ese sentido, señaló que el tercer bloque más numeroso detrás de La Libertad Avanza y Unión por la Patria es Provincias Unidas, con 18 integrantes, por lo que respaldó la candidatura del cordobés Ignacio García Aresca para ocupar la vicepresidenta tercera.

Sin embargo, para no profundizar los desacuerdos, la mayoría del pleno votó resolver la cuestión en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Los 18 diputados que conforman Provincias Unidas son: Scaglia (Santa Fe), García Aresca (Córdoba), Juan Schiaretti (Córdoba), Martín Lousteau (CABA), Carlos Gutiérrez (Córdoba), Jorge Rizzotti (Jujuy), Pablo Juliano (Buenos Aires), José Nuñez (Santa Fe), Sergio Capozzi (Río Negro), Carolina Basualdo (Córdoba), Jorge Ávila (Chubut), Mariela Coletta (CABA), Pablo Farías (Santa Fe), Esteban Paulón (Santa Fe), Juan Brügge (Córdoba), María Inés Zigarán (Jujuy), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Alejandra Torres (Córdoba).

De este grupo sorprendió la incorporación a último momento de la ex libertaria Lourdes Arrieta, quien tuvo una experiencia conflictiva en La Libertad Avanza.

Mientras, los bloques del PRO y la UCR, que quedaron muy diezmados a raíz de las elecciones de octubre pasado, se las ingeniaron al menos para armar un interbloque con el MID que tiene reminiscencias a la alianza Cambiemos -aunque le buscan nombre- y que empata en cantidad de miembros (22) con el interbloque Unidos.

Logró incorporar a último momento al santacruceño José Luis Garrido, quien días anteriores negociaba su pase a Provincias Unidas. El PRO, con un golpeado Cristian Ritondo, logró conservar apenas 12 integrantes de los 35 que supo tener meses atrás.

