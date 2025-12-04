Con Menem reelecto, los libertarios suman poder

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue reelecto ayer por amplia mayoría. Ocurrió en la tensa sesión preparatoria en la que prestaron juramento los 127 legisadores que asumirán el 10 de diciembre (ver aparte).

Tras consagrarse como primera minoría con 95 miembros, el oficialismo entronizó por segunda vez consecutiva a Menem como presidente del cuerpo, designación que obtuvo con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas, con excepción de Unión por la Patria y la izquierda, que se abstuvieron.

Con la reelección del riojano, el Gobierno se asegura además la facultad para integrar las comisiones de Diputados, claves para definir el derrotero de las reformas que impulsa Javier Milei. Algo, que, por lo bajo, la oposición de Unión por la Patria intentó frustrar para evitar que La Libertad Avanza (LLA) tiñera de violeta las comisiones estratégicas del cuerpo.

Finalmente, Menem contó con los apoyos de LLA y sus aliados del PRO y la UCR. Además de las bancadas Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca y los monobloques de Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, que también dieron su aval.

Secundarán a Menem como vicepresidenta primera Cecilia Moreau (Fuerza Patria) y Luis Petri como vicepresidente segundo.

La vicepresidencia tercera, en tanto, quedó en medio de una polémica ya que es reclamada por los interbloques Unidos y otro que coformaron el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires y por Santa Cruz.

Al jurar, Menem destacó la gestión del presidente Milei, “cuyo liderazgo -enfatizó- permitió encarar el proceso de estabilización más profundo y exitoso que haya tenido la Argentina en décadas. Su determinación para alcanzar el equilibrio fiscal y para promover una agenda de libertad económica fue sostenido con coherencia incluso en los momentos de mayor presión política”, y sumó: “Los argentinos nos habíamos acostumbrados a vivir bajo el yugo de la inflación, el estancamiento económico y estatal sobre las actividades productivas”.

La continuidad del riojano al frente de Diputados fue propuesta por el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, quien lo destacó como “un hombre de gran trabajo y de mucha escucha, lo que permitió sacar las leyes que necesita el Gobierno. Esta Argentina merece un cambio y ese cambio está representado por el diputado Menem”.

En cambio, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque, advirtió, “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara”.

Al rechazo se sumaron los diputados de izquierda. “Nos vamos a abstener. No es una impugnación personal, nuestra posición se fundamenta más bien por una política dirigida al Fondo Monetario Internacional”, planteó Myriam Bregman, mientras que Néstor Pitrola rechazó “la agenda antiobrera y colonial del Presidente.