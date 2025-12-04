Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Tras varios meses de pelea interna, los seguidores de Sebastián Pareja, por un lado, y los de Santiago Caputo, por otro, firmaron la paz en la Legislatura bonaerense.
Fue así que el platense Juan Osaba, del grupo de Pareja, ocupará una de las vicepresidencias de la Cámara de Diputados. Y Agustín Romo, de Las Fuerzas del Cielo de Caputo, mantendrá la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja provincial.
El acuerdo se produjo tras una orden directa del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que obligó a ambos dirigentes a ponerle fin a las tensiones del espacio en suelo bonaerense.
De esta forma, el titular bonaerense de La Libertad Avanza cedió en su determinación de bajar a Romo de ese lugar bajó los posibles candidatos que tenía en mente para reemplazar al dirigente de Las Fuerzas del Cielo.
A través de su cuenta de X, el diputado Agustín Romo expresó su satisfacción por el acuerdo. “Muy contento de seguir siendo el Presidente del bloque de La Libertad Avanza. Gracias a todos por confiar en mi para esta gran responsabilidad. Ahora somos muchos más y vamos a luchar todos juntos, espalda con espalda, para llevar el modelo del Presidente Milei a la provincia de Buenos Aires”.
Las rispideces entre el sector liderado por el asesor presidencial y el armador bonaerense de Karina Milei, surgieron por la marginación de los celestiales en las listas que compitieron en la elección del 7 de septiembre y se intensificaron con la abultada derrota del espacio.
También se acordó que los aliados del PRO ocuparan otra vicepresidencia, que quedó para Agustín Forchieri, referente amarillo y cercano al ministro del Interior, Diego Santilli.
Y otro de los que juró el pasado martes fue el exsecretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo, quien volvió a la Legislatura tras renunciar en Cancillería, ya que Milei no acepta las candidaturas testimoniales.
