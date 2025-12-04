Causa ANDIS: “Solo cumplía órdenes de un superior”

El coordinador de Gestión de Urgencias dentro de la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, Roger Edgar Grant, se convirtió en el primer imputado de la causa por las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que decidió declarar ante la Justicia. Durante su indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, buscó aclarar su rol en el presunto esquema de direccionamiento de fondos públicos hacia un grupo reducido de droguerías.

Roger Grant sostuvo que su papel era el de administrar las compras de medicamentos a través del sistema SIIPFIS. La investigación lo enmarcó como el ejecutor directo de las maniobras bajo sospecha. Sin embargo, ante los investigadores sostuvo que su intervención se limitaba a “cumplir órdenes” de su jefe, Daniel Garbellini, a quien conoció en la obra social del personal de vigilancia privada.

El fiscal Picardi sospecha que ese vínculo fue clave para la estructura que operó dentro de ANDIS, donde según la imputación, las adquisiciones del Estado fueron fraccionadas y direccionadas a favor de las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. En 21 compulsas “reducidas”, ese esquema les permitió concentrar el 93,11% de las adjudicaciones, por un total superior a los 30.300 millones de pesos.

La Fiscalía sostuvo que Grant sabía de antemano qué firmas participarían en cada compulsa, manejaba los tiempos administrativos y seguía instrucciones específicas para habilitar o bloquear droguerías dentro del sistema.

En su indagatoria, Roger Grant reconoció que “consultaba todo con Garbellini”, aunque se desligó completamente de la toma de decisiones.

Según el expediente, Garbellini también habría respondido a las directivas de Pablo Atchabahian, detenido y señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de ANDIS junto a Miguel Ángel Calvete.

Ambos exfuncionarios aparecen como peldaños superiores de la trama bajo investigación, que incluye sobreprecios, segmentación artificial de compras y la posible manipulación de insumos destinados a la población más vulnerable del Programa Incluir Salud.

Además, durante el análisis de toda la documentación secuestrada en los allanamientos surgió un posible vínculo directo entre Grant y Calvete: su nombre apareció anotado en uno de los cuadernos de este último.

De la ronda de indagatorias ordenada por Casanello ya se presentaron Pablo Atchabahian, Miguel Calvete, Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González, todos se negaron a responder preguntas.