Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco

La diputada libertaria Lorena Villaverde renunció ayer finalmente al cargo de senadora por el que había sido electa, después de la polémica e impugnaciones por sus vínculos con el empresario Federico ‘Fred’ Machado -detenido por narcotráfico-, y denunció “operaciones” en su contra.

“Aceptar continuar bajo esas condiciones sería conalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”, expresó Villaverde en una carta dirigida al presidente Javier Milei. Señaló que se trata de “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”.

“En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”, dijo.

“Frente a este escenario, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo claro: yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”.

DIEZ RENUNCIAS

Mientras, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de diez legisladores que tendrán otros cargos legislativos o en los Poderes Ejecutivos nacionales o provinciales.

La sesión especial fue presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y solo se extendió durante diez minutos.

Los diputados que presentaron su renuncia fueron: Gladys Medina, Silvia Lospennato, Martín Soria, Nadia Márquez, Emilia Orozco, Diego Santilli, Itaí Hagman, Cristian Castillo y Carlos D’Alessandro.