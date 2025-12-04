Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía |GASTOS MILLONARIOS

La AFA tiene balances sin aprobar “hace ocho años“

4 de Diciembre de 2025 | 04:13
Edición impresa

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, afirmó que la AFA “sigue estando bajo la supervisión” de ese organismo, pese a haber mudado su sede legal a la provincia de Buenos Aires, y advirtió que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares”.

“La AFA mudó la sede a Provincia, pero no lo puede efectivizar. Se puede ir a la jurisdicción que quiera, pero eso no tiene eficacia hasta que no se cumplan pasos como reformar su estatuto, que debe ser presentado y aprobado por la Justicia”, explicó Vitolo.

Las declaraciones del titular de la IGJ se suman, según pudo conocer la agencia Noticias Argentinas, a las denuncias sobre las vinculaciones de Tapia con la financiera Sur Finanzas, denunciada por maniobras de presuntos lavados de activos, y con las denuncias sobre una mansión en Pilar de 10 millones de dólares.

“Aquí se están dando causas donde se investiga lavado de dinero, por lo que el Juez puede tomar medidas para preservar el bien o patrimonios y pruebas del delito. Es un tema judicial”, recalcó.

MUDANZA A PROVINCIA

Vitolo puntualizó que “hace ocho años que la AFA tiene inconsistencias contables” y señaló que las máximas autoridades del ente rector del fútbol “quieren partir a la provincia de Buenos Aires para que nadie los revise”.

Agregó que se publicó “en los diarios que celebraron una asamblea, pero se llevó a cabo sin avisarnos, fuera de nuestra jurisdicción”. Y advirtió: “Podemos no aprobar los estados contables, por lo que la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar”.

LE PUEDE INTERESAR

Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3

LE PUEDE INTERESAR

Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO

“Hay pagos a jugadores, gastos de hotel, aportes y subsidios a la FIFA y la CONMEBOL por 12 millones de dólares. La AFA tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares. Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero”, aseguró.

Más adelante, Vitolo añadió que también se estudia la situación de la Superliga “que depende de la AFA y tiene que explicar el gasto de 348 millones de dólares” porque, a su criterio, “si queda como único fin comercializar derechos, deja de ser una asociación sin fines de lucro”.

“¿Cómo puedo hacer yo un control si no me dicen qué recibió cada club? Y la AFA no contesta, por lo que los estados contables no están aprobados”, aseveró Vitolo.

“Si la AFA quiere mudarse, que se mude. Pero para abandonar una jurisdicción que está controlándola, no podemos dejarlos ir y que esto quede en la nebulosa”, expresó.

Asimismo, aclaró que “la AFA puede ser sujeto de intervención como cualquier otra asociación”, pero indicó que “nadie del Ministerio de Justicia está pensando en una intervención, así que este escenario no sucederá”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

El otro clásico del siglo

VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales

Facundo Tello será el árbitro: antecedentes

El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense

Un intendente amagó con reasumir su banca

Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura

Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Deportes
El otro clásico del siglo
Facundo Tello será el árbitro: antecedentes
El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?
Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes
Anacleto asume la presidencia en Gimnasia
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Policiales
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Le apuntó con un arma durante una discusión
Espectáculos
“When you’re strange”: Johnny Depp “regresa” a La Plata con Los Doors
Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local
Personajes del Año: las perlitas de la gala
Vuelve Shakira: “Ha sido la gira de mis sueños”
Un diciembre repleto de shows internacionales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla