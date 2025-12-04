La AFA tiene balances sin aprobar “hace ocho años“

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, afirmó que la AFA “sigue estando bajo la supervisión” de ese organismo, pese a haber mudado su sede legal a la provincia de Buenos Aires, y advirtió que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares”.
“La AFA mudó la sede a Provincia, pero no lo puede efectivizar. Se puede ir a la jurisdicción que quiera, pero eso no tiene eficacia hasta que no se cumplan pasos como reformar su estatuto, que debe ser presentado y aprobado por la Justicia”, explicó Vitolo.
Las declaraciones del titular de la IGJ se suman, según pudo conocer la agencia Noticias Argentinas, a las denuncias sobre las vinculaciones de Tapia con la financiera Sur Finanzas, denunciada por maniobras de presuntos lavados de activos, y con las denuncias sobre una mansión en Pilar de 10 millones de dólares.
“Aquí se están dando causas donde se investiga lavado de dinero, por lo que el Juez puede tomar medidas para preservar el bien o patrimonios y pruebas del delito. Es un tema judicial”, recalcó.
Vitolo puntualizó que “hace ocho años que la AFA tiene inconsistencias contables” y señaló que las máximas autoridades del ente rector del fútbol “quieren partir a la provincia de Buenos Aires para que nadie los revise”.
Agregó que se publicó “en los diarios que celebraron una asamblea, pero se llevó a cabo sin avisarnos, fuera de nuestra jurisdicción”. Y advirtió: “Podemos no aprobar los estados contables, por lo que la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar”.
LE PUEDE INTERESAR
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
LE PUEDE INTERESAR
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
“Hay pagos a jugadores, gastos de hotel, aportes y subsidios a la FIFA y la CONMEBOL por 12 millones de dólares. La AFA tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares. Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero”, aseguró.
Más adelante, Vitolo añadió que también se estudia la situación de la Superliga “que depende de la AFA y tiene que explicar el gasto de 348 millones de dólares” porque, a su criterio, “si queda como único fin comercializar derechos, deja de ser una asociación sin fines de lucro”.
“¿Cómo puedo hacer yo un control si no me dicen qué recibió cada club? Y la AFA no contesta, por lo que los estados contables no están aprobados”, aseveró Vitolo.
“Si la AFA quiere mudarse, que se mude. Pero para abandonar una jurisdicción que está controlándola, no podemos dejarlos ir y que esto quede en la nebulosa”, expresó.
Asimismo, aclaró que “la AFA puede ser sujeto de intervención como cualquier otra asociación”, pero indicó que “nadie del Ministerio de Justicia está pensando en una intervención, así que este escenario no sucederá”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí