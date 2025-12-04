Escala el conflicto por las prácticas de diálisis

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escala el conflicto entre los centros de diálisis y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Según la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales (ARD) en diez meses no ha recibido respuesta formal o informal alguna por parte del Ministerio de Salud provincial ni del Ioma, “a pesar de reiteradas notas y pedidos de reunión para abordar la crítica situación del sector”, aseguraron de la ARD.
Agregaron que “la salud de más de 4.600 bonaerenses depende de una respuesta que nunca llega”, expresó Alfredo Casaliba, presidente de la ARD. La entidad denuncia una ausencia total de comunicación y voluntad política para resolver un conflicto que lleva más de un año y que amenaza el servicio en numerosos centros de la provincia.
La ARD ha documentado sus intentos de diálogo. El 23 de julio, se envió una carta al gobernador Axel Kicillof alertando sobre la deuda acumulada del Ministerio de Salud y del Ioma, y la falta de actualización de los valores de las prestaciones, congelados desde julio de 2024. Desde entonces, se cursaron nuevas notas al ministro Nicolás Kreplak (14 de agosto y 24 de octubre) y al presidente de Ioma, Homero Giles (15 de septiembre y 24 de octubre), sin obtener acuse de recibo.
La situación financiera es insostenible, apuntan: “Valor del módulo congelado desde julio de 2024. Deuda acumulada para todo el sector: más de $20.000 millones. Hay 4.685 pacientes en riesgo directo si se interrumpen los tratamientos. Y 195 centros al borde del colapso financiero.
“Estamos pidiendo una mesa de diálogo desde hace meses. Queremos soluciones, pero también respeto institucional”, agregó Casaliba, subrayando que el Estado ignora los reclamos mientras los centros están al borde del colapso. [1]
En declaraciones periodísticas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, brindó una perspectiva diferente, apuntando al gobierno nacional. “No es Ioma. Es la población en general la que está sufriendo la decisión del gobierno nacional de haberse retirado de la cobertura de estas prácticas que se realizaban desde Incluir Salud”, argumentó.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo por el trámite para tener la libreta sanitaria
Kreplak afirmó que la Provincia se está haciendo cargo de esta mayor demanda y que, si bien están sobrecargados, se está pagando a las empresas prestadoras “en tiempo y forma”. El ministro encuadró el reclamo actual como una “discusión paritaria” por un aumento de valores, difícil de otorgar en un contexto de caída de la recaudación.
Ambas partes coinciden en la gravedad de la situación, aunque difieren en las causas y soluciones. Mientras la ARD denuncia “abandono” y falta de diálogo, el Ministerio de Salud mencionó un contexto de crisis macroeconómica y responsabiliza al modelo nacional. “Toda la salud está en una situación crítica. Lo preocupante es que no se va a reactivar la situación en cuatro ni en seis meses”, sentenció Kreplak.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí