Escala el conflicto por las prácticas de diálisis

Escala el conflicto entre los centros de diálisis y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Según la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales (ARD) en diez meses no ha recibido respuesta formal o informal alguna por parte del Ministerio de Salud provincial ni del Ioma, “a pesar de reiteradas notas y pedidos de reunión para abordar la crítica situación del sector”, aseguraron de la ARD.

Agregaron que “la salud de más de 4.600 bonaerenses depende de una respuesta que nunca llega”, expresó Alfredo Casaliba, presidente de la ARD. La entidad denuncia una ausencia total de comunicación y voluntad política para resolver un conflicto que lleva más de un año y que amenaza el servicio en numerosos centros de la provincia.

La ARD ha documentado sus intentos de diálogo. El 23 de julio, se envió una carta al gobernador Axel Kicillof alertando sobre la deuda acumulada del Ministerio de Salud y del Ioma, y la falta de actualización de los valores de las prestaciones, congelados desde julio de 2024. Desde entonces, se cursaron nuevas notas al ministro Nicolás Kreplak (14 de agosto y 24 de octubre) y al presidente de Ioma, Homero Giles (15 de septiembre y 24 de octubre), sin obtener acuse de recibo.

La situación financiera es insostenible, apuntan: “Valor del módulo congelado desde julio de 2024. Deuda acumulada para todo el sector: más de $20.000 millones. Hay 4.685 pacientes en riesgo directo si se interrumpen los tratamientos. Y 195 centros al borde del colapso financiero.

“Estamos pidiendo una mesa de diálogo desde hace meses. Queremos soluciones, pero también respeto institucional”, agregó Casaliba, subrayando que el Estado ignora los reclamos mientras los centros están al borde del colapso. [1]

RESPUESTA DEL MINISTERIO

En declaraciones periodísticas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, brindó una perspectiva diferente, apuntando al gobierno nacional. “No es Ioma. Es la población en general la que está sufriendo la decisión del gobierno nacional de haberse retirado de la cobertura de estas prácticas que se realizaban desde Incluir Salud”, argumentó.

Kreplak afirmó que la Provincia se está haciendo cargo de esta mayor demanda y que, si bien están sobrecargados, se está pagando a las empresas prestadoras “en tiempo y forma”. El ministro encuadró el reclamo actual como una “discusión paritaria” por un aumento de valores, difícil de otorgar en un contexto de caída de la recaudación.

Ambas partes coinciden en la gravedad de la situación, aunque difieren en las causas y soluciones. Mientras la ARD denuncia “abandono” y falta de diálogo, el Ministerio de Salud mencionó un contexto de crisis macroeconómica y responsabiliza al modelo nacional. “Toda la salud está en una situación crítica. Lo preocupante es que no se va a reactivar la situación en cuatro ni en seis meses”, sentenció Kreplak.