Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Hace más de una década que la de red no es potable

Largas colas por un bidón de agua en Gonnet

Diariamente los vecinos deben buscar en ABSA el suministro. Denuncian que no alcanza para todos. Quejas, malestar y hartazgo

Largas colas por un bidón de agua en Gonnet

Filas eternas en 15 y 501 / el dia

7 de Diciembre de 2025 | 04:17
Edición impresa

Una vez más, los vecinos de Villa Castells deben hacer “malabares” para proveerse de un suministro tan básico como necesario: el agua. Como la de la canilla no es potable desde hace más de diez años por exceso de sodio, diariamente se dirigen hacia la sede de ABSA en 15 y 501, donde enfrentan largas colas y las inclemencias del clima para recibir un solo bidón por familia.

Sin embargo, la “solución” que debió ser provisoria terminó convirtiéndose en un oasis en el desierto que, lejos de resolver el problema, profundiza el malestar y expone el incumplimiento de un fallo judicial que ordena garantizar agua segura en el barrio.

El último capítulo se fue agravando conforme subió la temperatura en los últimos días. Ayer, desde las primeras horas de la mañana, decenas de vecinos se acercaron hasta el punto de entrega de ABSA para retirar su bidón diario. Se agotaron temprano y el camión de la empresa concesionaria tardó más de dos horas en regresar. “Llegué a las diez y ya no había. Volví a las once, a las once y media y al mediodía, pero recién apareció a las 12.14”, relató Daniel Donofrio, vecino de Villa Castells. Bajo pleno sol, muchos debieron esperar sin certezas de si alcanzarían a retirar agua antes del cierre.

La escena se repite casi a diario y se agrava los fines de semana largos, cuando el servicio no funciona hasta el martes. Según Donofrio, tampoco las condiciones del lugar acompañan: “Los días de lluvia, la entrada es un desastre. Tenés que caminar entre charcos y barro para llevar un bidón. Es una vergüenza”, cuestionó. Y agregó: “Ni ABSA, los organismos de control o el Municipio se hacen cargo del incumplimiento del fallo judicial”.

La crisis no es nueva. A lo largo de estos años, los vecinos acumularon reclamos, denuncias y presentaciones judiciales. En paralelo, una obra clave, el Acueducto Norte, que se construyó en 2018, nunca llegó a funcionar. “La obra colapsó y quedó en la nada”, aseguró Damián, otro vecino con 15 años en la zona. Según sostuvo, el reparto de bidones es un “parche insuficiente” que beneficia a privados y no resuelve el problema estructural. “Nos dan un bidón de ocho litros por día por familia. Si trabajás a la mañana, llegás y ya no quedan. Mientras tanto cocinás con agua de la canilla o las mascotas toman agua no apta. Es inhumano”, afirmó.

Lorena Rodríguez, vecina desde 2007, agregó que la situación se viene agravando porque el barrio crece. “En la zona más nueva nunca tuvimos conexión legal de la red. Desde ABSA nos dijeron que los vecinos debemos armar un consorcio y pagar la instalación. Algo que debería hacer el Estado. Hace años que entro más tarde al trabajo para ir a buscar los bidones. Los uso para cocinar y consumir. Para el resto usamos la de pozo”, sumó Rodríguez.

LE PUEDE INTERESAR

Letras y libros: sigue la feria de las editoriales

LE PUEDE INTERESAR

La frutilla avanza en las quintas y tuvo su fiesta

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
Últimas noticias de La Ciudad

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos

La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio

El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada

Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Deportes
El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien
Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta
Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque
Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha
La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense
Información General
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Policiales
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Murió un funcionario bonaerense tras un choque
Espectáculos
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Composición: tema "La Vaca"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla