Presupuesto: buscan una sanción “exprés”

Los diputados nacionales electos que prestaron juramento en la sesión preparatoria tomarán posesión de sus cargos mañana y con la nueva composición de la Cámara baja en funciones el Gobierno buscará agotar entre el martes y miércoles de la semana próxima la sanción del proyecto de Presupuesto 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias, esta semana corta no habrá actividad de comisión y estará dedicada completamente a la “rosca” parlamentaria, y recién el martes de la semana próxima se pondrá en funcionamiento la comisión de Presupuesto y Hacienda, con su conformación previamente definida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La idea es que ese mismo martes 16 de diciembre se arribe a los dictámenes en la comisión que volverá a ser presidida por “Bertie” Benegas Lynch, y que al día siguiente, el miércoles 17 de diciembre, la iniciativa llegue al recinto para obtener la media sanción, y ser inmediatamente girada al Senado. Tanto Menem como el ministro de Interior, Diego Santilli, intensificaron los diálogos con los gobernadores para intentar arribar a buen puerto en las negociaciones del Presupuesto.

Que piden gobernadores

Como contrapartida para garantizar el apoyo, los mandatarios exigen avales del Gobierno nacional para endeudarse en el mercado de capitales y recursos por las deudas de las cajas jubilatorias no transferidas de 13 provincias, entre otras demandas.

La Casa Rosada deberá armar un esquema para retribuir a los gobernadores, con prioridad para los gobernadores más cercanos, pero cuidando que no se descompense el equilibrio fiscal.

En simultáneo a la comisión de Presupuesto será constituida la comisión de Legislación Penal, que es la que tendrá a cargo el tratamiento del proyecto de ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar el uso de los dólares “bajo el colchón” que no se encuentran declarados.

En paralelo el Senado comenzará a trabajar en la reforma de “Modernización Laboral” y en la reforma del Código Penal que impulsó la senadora electa Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad.

Se trata de dos iniciativas que difícilmente puedan convertirse en ley antes de febrero próximo, cuando se espera que haya una segunda convocatoria a sesiones extraordinarias.