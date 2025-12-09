Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Arranca en Diputados

Presupuesto: buscan una sanción “exprés”

Presupuesto: buscan una sanción “exprés”
9 de Diciembre de 2025 | 01:52
Edición impresa

Los diputados nacionales electos que prestaron juramento en la sesión preparatoria tomarán posesión de sus cargos mañana y con la nueva composición de la Cámara baja en funciones el Gobierno buscará agotar entre el martes y miércoles de la semana próxima la sanción del proyecto de Presupuesto 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias, esta semana corta no habrá actividad de comisión y estará dedicada completamente a la “rosca” parlamentaria, y recién el martes de la semana próxima se pondrá en funcionamiento la comisión de Presupuesto y Hacienda, con su conformación previamente definida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La idea es que ese mismo martes 16 de diciembre se arribe a los dictámenes en la comisión que volverá a ser presidida por “Bertie” Benegas Lynch, y que al día siguiente, el miércoles 17 de diciembre, la iniciativa llegue al recinto para obtener la media sanción, y ser inmediatamente girada al Senado. Tanto Menem como el ministro de Interior, Diego Santilli, intensificaron los diálogos con los gobernadores para intentar arribar a buen puerto en las negociaciones del Presupuesto.

Que piden gobernadores

Como contrapartida para garantizar el apoyo, los mandatarios exigen avales del Gobierno nacional para endeudarse en el mercado de capitales y recursos por las deudas de las cajas jubilatorias no transferidas de 13 provincias, entre otras demandas.

La Casa Rosada deberá armar un esquema para retribuir a los gobernadores, con prioridad para los gobernadores más cercanos, pero cuidando que no se descompense el equilibrio fiscal.

En simultáneo a la comisión de Presupuesto será constituida la comisión de Legislación Penal, que es la que tendrá a cargo el tratamiento del proyecto de ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar el uso de los dólares “bajo el colchón” que no se encuentran declarados.

LE PUEDE INTERESAR

Agenda económica: se conoce la inflación, nueva licitación y dólar

LE PUEDE INTERESAR

Se “cayó” la web de la Universidad de la AFA

En paralelo el Senado comenzará a trabajar en la reforma de “Modernización Laboral” y en la reforma del Código Penal que impulsó la senadora electa Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad.

Se trata de dos iniciativas que difícilmente puedan convertirse en ley antes de febrero próximo, cuando se espera que haya una segunda convocatoria a sesiones extraordinarias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes es finalista tras ganar el clásico 1 a 0 con gol de Palacios y Cetré siendo gran figura

VIDEO. La mancha que dejó el clásico platense: incidentes, corridas y disturbios entre los hinchas

FOTOS Y VIDEO.- Festejos en 7 y 50: Estudiantes copó las calles tras ganar el clásico en el Bosque y pasar a la final

VIDEO. Balas de goma y tensión en el Bosquetras el clásico: hay 23 detenidos y 12 policías heridos

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

Grave accidente en 1 y 32: un ciclista trastabilló en el paso bajo a nivel y lucha por su vida

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
+ Leidas

VIDEO.- El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno: Estudiantes

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Alberto F. ¿con novia del PRO?

VIDEO. Con pasión y color, pero 23 detenidos

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Villarruel y el enojo libertario
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: se viene el proyecto oficial

Más de 50% de las pymes, con juicios laborales

Pobreza: la caída informada por el Indec sería menor a la real

Milei rumbo a Oslo para apoyar a Corina Machado
Espectáculos
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Paramount se mete en la puja por Warner
Amor en blanco: Trudeau y Katy Perry ya son novios oficialmente
Moritán, separado: su ex lo hundió: “Le gusta...”
De filósofa y diputada, a periodista de chimentos: la vida de Laura Ubfal
Policiales
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio
Robo en Miami: “No somos mecheros vip”
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Deportes
VIDEO.- El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Edwuin Cetré: el jugador que rompió el partido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla