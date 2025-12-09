9 de Diciembre de 2025 | 11:52

El próximo sábado 13 de diciembre, Estudiantes volverá a vivir una jornada decisiva en su historia. La final ante Racing del Torneo Clausura en Santiago del Estero lo pondrá una vez más en el centro de la escena, en una fecha que ya es parte de la mística albirroja.

Será la tercera final que dispute un 13 de diciembre, tras la del Apertura 2006 y la de la Copa Argentina 2023, ambas coronadas con vueltas olímpicas (en Vélez y Lanús, respectivamente).

La historia grande del Pincha está marcada por duelos definitorios desde hace más de un siglo. En diciembre ya tuvo nueve momentos clave, de los cuales en seis ocasiones levantó trofeos.

Las finales de diciembre

Estudiantes definió nueve títulos en diciembre a lo largo de su historia, con seis consagraciones:

Títulos ganados en diciembre

Copa Escobar 1944 — 2/12

Copa de la República 1945 — 18/12

Apertura 2006 — 13/12

Apertura 2010 — 12/12

Copa Argentina 2023 — 13/12

Trofeo de Campeones 2024 — 21/12

Finales perdidas en diciembre

Copa de Competencia 1932 — 4/12

Sudamericana 2008 — 3/12

Mundial de Clubes 2009 — 19/12

Todas las finales (o definiciones) del Pincha

1917 – Copa de Competencia Jockey Club

13 de enero — Subcampeón.



1932 – Copa de Competencia de la Liga Argentina

4 de diciembre — Subcampeón.



1944 – Copa Escobar

2 de diciembre — Campeón.



1945 – Copa de la República

24 de marzo y 18 de diciembre — Campeón.



1955 – Campeonato Provincia de Buenos Aires

24 de abril — Subcampeón.

1968 – Copa Libertadores

2, 7 y 16 de mayo — Campeón.

1968 - Metropolitano

4 de agosto - Subcampeón



1968 – Intercontinental

25 de septiembre y 16 de octubre — Campeón.



1969 – Copa Libertadores

15 y 21 de mayo — Campeón.

1969 – Interamericana

13, 19 y 21 de febrero — Campeón.

1969 – Intercontinental

8 y 22 de octubre — Subcampeón.

1970 – Copa Libertadores

21 y 27 de mayo — Campeón.



1970 – Intercontinental

25 de agosto y 9 de septiembre — Subcampeón.

1971 – Copa Libertadores

26 de mayo, 2 y 9 de junio — Subcampeón.

1983 - Campeonato Nacional

4 y 10 de junio - Campeón

2008 – Copa Sudamericana

26 de noviembre y 3 de diciembre — Subcampeón.

.

2009 – Copa Libertadores

8 y 15 de julio — Campeón.

2009 – Mundial de Clubes

19 de diciembre — Subcampeón.

.

2010 – Recopa Sudamericana

25 de agosto y 8 de septiembre — Subcampeón.

2023 – Supercopa Argentina

13 de marzo — Subcampeón.

2023 – Copa Argentina

13 de diciembre — Campeón.

.

2024 – Copa de la Liga

5 de mayo — Campeón.

2024 – Trofeo de Campeones

21 de diciembre — Campeón.

.

2025 – Supercopa Internacional

8 de julio — Subcampeón.

Luego tuvo otras definiciones pero no jugando finales, sino a lo largo del torneo: campeón un 23 de noviembre de 1913, el 6 de agosto de 1967, el 14 de febrero de 1982 y el 12 de diciembre de 2010.