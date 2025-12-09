Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
13 de diciembre, otra vez: Estudiantes y esas históricas finales que repiten fecha
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?
EN FOTOS. Emotiva distinción a los estudiantes con mejores promedios de escuelas primarias de La Plata
Manifestantes ya cortan la Autopista en La Plata y el tránsito es un caos
El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
Madrugada de terror en El Mondongo: maniatan a una mujer y a su sobrino
Localizan al joven de 19 años cuyo paradero era un misterio tras el recital de Los Fundamentalistas en La Plata
Trump dijo que Maduro "tiene los días contados" como presidente de Venezuela
Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino
Telefe se metió en el cambio: quiénes serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi
Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Cuenta DNI activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
Trabajo doméstico: es oficial el aumento de 2,7% y el bono de fin de año
Roscas de última hora por los nuevos cargos en el Concejo local
La UCR La Plata convoca a un acto en Plaza Moreno a 42 años de la recuperación de la democracia
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El próximo sábado 13 de diciembre, Estudiantes volverá a vivir una jornada decisiva en su historia. La final ante Racing del Torneo Clausura en Santiago del Estero lo pondrá una vez más en el centro de la escena, en una fecha que ya es parte de la mística albirroja.
Será la tercera final que dispute un 13 de diciembre, tras la del Apertura 2006 y la de la Copa Argentina 2023, ambas coronadas con vueltas olímpicas (en Vélez y Lanús, respectivamente).
La historia grande del Pincha está marcada por duelos definitorios desde hace más de un siglo. En diciembre ya tuvo nueve momentos clave, de los cuales en seis ocasiones levantó trofeos.
LE PUEDE INTERESAR
Entradas, pasajes y más: todo lo que necesitás saber para la final de Estudiantes - Racing
Estudiantes definió nueve títulos en diciembre a lo largo de su historia, con seis consagraciones:
Copa Escobar 1944 — 2/12
Copa de la República 1945 — 18/12
Apertura 2006 — 13/12
Apertura 2010 — 12/12
Copa Argentina 2023 — 13/12
Trofeo de Campeones 2024 — 21/12
Copa de Competencia 1932 — 4/12
Sudamericana 2008 — 3/12
Mundial de Clubes 2009 — 19/12
13 de enero — Subcampeón.
4 de diciembre — Subcampeón.
2 de diciembre — Campeón.
24 de marzo y 18 de diciembre — Campeón.
24 de abril — Subcampeón.
2, 7 y 16 de mayo — Campeón.
4 de agosto - Subcampeón
25 de septiembre y 16 de octubre — Campeón.
15 y 21 de mayo — Campeón.
13, 19 y 21 de febrero — Campeón.
8 y 22 de octubre — Subcampeón.
21 y 27 de mayo — Campeón.
25 de agosto y 9 de septiembre — Subcampeón.
26 de mayo, 2 y 9 de junio — Subcampeón.
4 y 10 de junio - Campeón
26 de noviembre y 3 de diciembre — Subcampeón.
.
8 y 15 de julio — Campeón.
19 de diciembre — Subcampeón.
.
25 de agosto y 8 de septiembre — Subcampeón.
13 de marzo — Subcampeón.
13 de diciembre — Campeón.
.
5 de mayo — Campeón.
21 de diciembre — Campeón.
.
8 de julio — Subcampeón.
Luego tuvo otras definiciones pero no jugando finales, sino a lo largo del torneo: campeón un 23 de noviembre de 1913, el 6 de agosto de 1967, el 14 de febrero de 1982 y el 12 de diciembre de 2010.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí