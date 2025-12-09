Una patota golpeó y asaltó a un joven en pleno centro

Un estudiante de 17 años sufrió un violento asalto mientras caminaba con su hermano por las calles del Centro. Según se informó, fue atacado con una patada en la espalda y luego despojado de sus pertenencias. De acuerdo a la recostrucción de los hechos, todo se produjo en 9 entre 48 y 49, cuando un grupo de unos 15 jóvenes comenzaron a provocar a ambos hermanos, a quienes hostigaron a los gritos para provocar una reacción.

Los delincuentes huyeron hacia la avenida 51 y los pesquisas intentan establecer si alguna de las cámaras privadas o municipales registraron el violento ataque.