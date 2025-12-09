¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos
El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso: cuáles son los proyectos a debatir
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
Madrugada de terror en El Mondongo: maniatan a una mujer y a su sobrino
Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata
Cuenta DNI activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Los huevos de Fabergé, del lujo de los zares de Rusia a ventas récords
Sin mencionar a Maduro, pedido por la liberación de Nahuel Gallo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se desarrollarán del 10 al 30 de diciembre. El Presupuesto 2026 y la reforma laboral se destacan entre las iniciativas a discutir
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.
El Decreto 865/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece que durante ese período sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en el anexo, entre los que figura en primer lugar el proyecto de Ley de Presupuesto 2026.
Ese texto prevé para el año próximo un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario para la Administración Pública Nacional, en línea con la estrategia de consolidación fiscal.
Los seis proyectos incluidos en el temario de extraordinarias son:
- Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026
- Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral: se viene el proyecto oficial
LE PUEDE INTERESAR
Más de 50% de las pymes, con juicios laborales
- Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
- Proyecto de Ley de Modernización Laboral
- Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal
- Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639)
También se incorporó al temario el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pensada como un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.
Entre las iniciativas destacadas figura además un proyecto de Ley de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso y que, según adelantaron voceros oficiales, incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo, con el objetivo de “actualizar” la legislación frente a nuevas formas de empleo.
El paquete se completa con una reforma integral del Código Penal, también a ser enviada, y con una ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisará la normativa vigente (Ley Nº26.639) para compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, en especial en actividades extractivas en zonas cordilleranas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí