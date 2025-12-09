Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro

Todos los beneficios de la billetera virtual del BaPro, con descuentos especiales por Navidad

Cuenta DNI de Banco Provincia activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
9 de Diciembre de 2025 | 07:31

Escuchar esta nota

Cuenta DNI de Banco Provincia ya activó las promociones y beneficios del mes de diciembre 2025. Si bien hay un especial de Navidad, con un novedoso sistema de vouchers, uno de los descuentos más esperados es el que aplica a los supermercados.

Y en La Plata son varias las cadenas que se sumaron a los beneficios que son aprovechados por miles de vecinos que utilizan la billetera virtual del BaPro. 

Por caso, este martes 9 de diciembre es el turno de NINI y Vital. El primero ofrece un 15% de ahorro, mientras que segundo 20% de descuento.

Día por día, los descuentos en supermercados con Cuenta DNI

Estos son todos los descuentos, día por día, que rigen en las cadenas de supermercados de La Plata pagando con Cuenta DNI de Banco Provincia:

DIA%

Los lunes 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000 y no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

LE PUEDE INTERESAR

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

LE PUEDE INTERESAR

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

NINI

Los martes 15% de ahorro. Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Vital

Los martes y domingo 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Carrefour

Los miércoles, en todas las sucursales, 10% de ahorro. Sin tope y con descuento en el momento. El descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.

Changomás

De jueves a sábado 15% de ahorro. Sin tope de descuento y en el momento. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.

Carnicerías: cuándo se activa la promo en diciembre 2025

Diciembre es el mes de las Fiestas. Es por eso que la promo de las carnicerías para el asado navideño o de fin de año es una de las más esperadas. En este caso, la fecha elegida para el beneficio será el próximo sábado 20.

Se trata del 35% de ahorro con tope de reintegro unificado de $7.000 por fecha y por persona, en locales de venta de carnes, pollos y pescados. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es válido para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. Además no aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"

Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos

Cuenta DNI en diciembre: cómo obtener descuentos de hasta 40% acumulables
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes es finalista tras ganar el clásico 1 a 0 con gol de Palacios y Cetré siendo gran figura

VIDEO. La mancha que dejó el clásico platense: incidentes, corridas y disturbios entre los hinchas

FOTOS Y VIDEO.- Festejos en 7 y 50: Estudiantes copó las calles tras ganar el clásico en el Bosque y pasar a la final

VIDEO. Balas de goma y tensión en el Bosquetras el clásico: hay 23 detenidos y 12 policías heridos

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

Grave accidente en 1 y 32: un ciclista trastabilló en el paso bajo a nivel y lucha por su vida

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
+ Leidas

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque

Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo

Lucho Zaniratto: “No puedo ocultar el dolor que genera perder una semifinal”

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone
Últimas noticias de La Ciudad

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
Espectáculos
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Paramount se mete en la puja por Warner
Amor en blanco: Trudeau y Katy Perry ya son novios oficialmente
Moritán, separado: su ex lo hundió: “Le gusta...”
De filósofa y diputada, a periodista de chimentos: la vida de Laura Ubfal
Policiales
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio
Robo en Miami: “No somos mecheros vip”
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Deportes
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Edwuin Cetré: el jugador que rompió el partido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla