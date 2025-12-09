El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo

Allanan la sede de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una baja en las retenciones para el sector agropecuario de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.
La medida fue comunicada por el ministro de Economía mediante su cuenta de X al destacar que “damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.
En esa línea, remarcó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, asegurando que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.
Al reforzar esa intención, Caputo resaltó que “ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.
A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:
Soja: de 26% a 24%
Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
Girasol: de 5,5% a 4,5%
El titular de la cartera económica expresó que “esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.
Asimismo, valoró que con esta decisión “reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.
En este sentido, manifestó que “el camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.
