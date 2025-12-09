Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

Política y Economía

El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo

El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
9 de Diciembre de 2025 | 09:10

Escuchar esta nota

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una baja en las retenciones para el sector agropecuario de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

La medida fue comunicada por el ministro de Economía mediante su cuenta de X al destacar que “damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

En esa línea, remarcó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, asegurando que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.

Al reforzar esa intención, Caputo resaltó que “ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%
Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
Girasol: de 5,5% a 4,5%

LE PUEDE INTERESAR

La UCR La Plata convoca a un acto en Plaza Moreno a 42 años de la recuperación de la democracia

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso: cuáles son los proyectos a debatir

El titular de la cartera económica expresó que “esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

Asimismo, valoró que con esta decisión “reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

En este sentido, manifestó que “el camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Estudiantes vs Racing, y las otras definiciones de torneo: dónde y a qué hora se juega la gran final
Últimas noticias de Política y Economía

El Aula Nave sigue creciendo en El Arraig con fuerte articulación comunitaria en Tandil

Trabajo doméstico: es oficial el aumento de 2,7% y el bono de fin de año

Suspendieron el show de Emanero en Chivilcoy por fallas en la estructura

San Nicolás: la Procesión a Nado reunió a 450 personas en el Yaguarón
Espectáculos
Telefe se metió en el cambio: quiénes serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi
Grandes ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025: El Eternauta, Belén y La mujer de la fila  
Shakira en Vélez: mucha onda con Antonio De La Rúa, cantó "Día de Enero" con una llamativa sonrisa 
Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Policiales
Allanan la sede de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Desesperada búsqueda: tiene 19 años, vino a La Plata a ver a la banda del Indio Solari y todavía no regresó a su ciudad
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Deportes
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Estudiantes vs Racing, y las otras definiciones de torneo: dónde y a qué hora se juega la gran final

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla