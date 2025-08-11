Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EL TEMBLOR, DE MAGNITUD 6,1, TUVO VARIAS RÉPLICAS

Sismo en Turquía, con al menos una víctima fatal y edificios en ruinas

Sismo en Turquía, con al menos una víctima fatal y edificios en ruinas

Uno de los edificios derrumbados por el sismo en Turquía / AP

11 de Agosto de 2025 | 02:17
Edición impresa

Un sismo de magnitud 6,1 estremeció ayer la región de Mármara, noroeste de Turquía, cobrándose la vida de por lo menos una persona y provocando el derrumbe de más de una decena de edificios. Al menos 29 personas resultaron heridas.

El terremoto ocurrió en la provincia noroccidental de Balikesir, con epicentro en la ciudad de Sindirgi. Se llegó a sentir a unos 200 kilómetros de distancia al norte, en Estambul, una ciudad de más de 16 millones de habitantes.

Una anciana murió poco después de ser rescatada con vida de los escombros de un edificio en Sindirgi, según informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Otras cuatro personas fueron salvadas del edificio. Yerlikaya agregó que, en total, 16 edificios se vinieron abajo en la región, la mayoría de ellos abandonados. También se derrumbaron dos minaretes de mezquitas, afirmó. Ninguna de las personas heridas corre peligro de vida.

Las imágenes de televisión mostraron equipos de rescate mientras pedían silencio para poder escuchar señales de vida bajo los escombros.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4,6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

El presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un comunicado deseando una pronta recuperación a todos los ciudadanos afectados. “Que Dios proteja a nuestro país de cualquier tipo de desastre”, escribió en la red social X.

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.

En 2023, un terremoto de magnitud 7,8 mató a más de 53.000 personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de kilómetros de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras 6.000 personas murieron en las partes del norte de la vecina Siria.

El 17 de agosto de 1999, la región de Mármara fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,5 que causó la muerte de 19.000 personas y dejó heridas a otras 50.000.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

