Investigan si una mujer pasó 20 años encerrada

En la localidad de Despeñaderos, en el departamento de Santa María, Córdoba, no se habla de otro cosa que del caso que saltó a la luz sobre la mujer reducida a la servbidumbre durante 20 años.

Quienes están en el centro de la escena ahora son su esposo y los hijos, quienes quedaron en la mira de la Justicia.

Por el momento, el juez a cargo de la causa ordenó la detención del marido de la víctima y de una de sus hijas.

Según se informó, los agresores no solo sometían a la mujer de 50 años a golpes regularmente, sino que también le proporcionaban alimento “de manera ocasional”.

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, detalló que al ser rescatada se encontraba en estado de shock, con un deterioro físico extremo, desnutrición, estaba “prácticamente encerrada” y no podía salir al patio de su casa ni a la calle.

Para graficar la violencia de la situación a la que estaba sometida, contó que tuvieron que cortarle las uñas de los pies con una amoladora debido al grado de abandono que tenían. Tras ser atendida por los servicios médicos, la víctima quedó internada en el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia para recibir asistencia y estabilizar su salud.

En todos los testimonios, los allegados se mostraron sorprendidos por la situación y aseguraron que la familia “parecía llevar una vida normal”, que el hombre iba a trabajar pero que la mujer “rara vez salía de su hogar”.

Según trascendió por el relato de los vecinos al mismo medio, una menor de 11 años -hija de la pareja- también recibe apoyo psicológico tras el hallazgo de su madre. El juez dispuso la inmediata detención del marido, acusado del delito de abandono de persona, y de otra de las hijas, de 22 años, imputada por abandono agravado. Otros dos hijos del matrimonio también fueron imputados, aunque no se ordenó su detención.