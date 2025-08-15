Melania Trump furiosa con los Biden porque la vinculan al caso Epstein

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
La primera dama de EE UU advirtió que demandará al hijo del expresidente si no se retracta tras sus polémicas declaraciones
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, advirtió que iniciará acciones legales contra Hunter Biden si no se retracta de los comentarios en los que la vinculó con el traficante sexual Jeffrey Epstein. El hijo del expresidente Joe Biden afirmó en una entrevista que Epstein fue quien la presentó a Donald Trump, versión que Melania califica de “falsa, difamatoria y extremadamente obscena”.
El reclamo quedó plasmado en una carta enviada el 6 de agosto por su abogado, Alejandro Brito, a Abbe Lowell, defensor de Hunter Biden, y divulgada por Fox News Digital. En el documento, se sostiene que las declaraciones provocaron “un daño financiero y reputacional abrumador” a la primera dama, al ser replicadas por medios internacionales y redes sociales.
Las acusaciones surgieron durante una extensa entrevista de más de tres horas que Hunter Biden concedió al periodista británico Andrew Callaghan para su canal “Channel 5” en YouTube. En ese diálogo, el hijo del exmandatario aseguró: “Epstein presentó a Melania con Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas”, atribuyendo la versión al escritor Michael Wolff, a quien Trump descalificó en el pasado como “reportero de tercera categoría”.
Melania y Donald Trump han reiterado que se conocieron en 1998 durante una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York, presentados por el agente de modelos Paolo Zampolli.
La mención de Epstein, detenido por tráfico sexual de menores y muerto en prisión en 2019, ha sido un punto sensible para Donald Trump. Durante la campaña presidencial prometió revelar todos los informes del caso, pero luego se retractó, lo que alimentó rumores sobre su vínculo con el magnate.
Para analistas políticos, la ofensiva legal de Melania replica una de las tácticas más usadas por su esposo: recurrir a los tribunales para frenar o intimidar a sus críticos, aunque la alta vara que enfrentan las figuras públicas en demandas por difamación en Estados Unidos suele dificultar que prosperen.
Además de sus dichos sobre Melania Trump, Hunter Biden abordó otros temas en la entrevista:
- Cuestionó el desempeño de su padre en el primer debate presidencial de 2024, atribuyéndolo al cansancio y al uso de Ambien.
- Habló abiertamente de sus adicciones al crack y al alcohol, calificando al alcohol como “la droga más destructiva”.
- Defendió que el contenido filtrado de su laptop solo demuestra su lucha contra las drogas.
- Criticó al actor George Clooney por pedir la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial.
- Se refirió a la inmigración y denunció estereotipos sobre los inmigrantes ilegales.
- Reveló que trabaja en una organización sin fines de lucro contra la falta de vivienda en California.
