Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

El Mundo |El escándalo del financista acusado de tráfico sexual suma capítulos

Melania Trump furiosa con los Biden porque la vinculan al caso Epstein

La primera dama de EE UU advirtió que demandará al hijo del expresidente si no se retracta tras sus polémicas declaraciones

Melania Trump furiosa con los Biden porque la vinculan al caso Epstein

Donald y Melania trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell / web

15 de Agosto de 2025 | 02:43
Edición impresa

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, advirtió que iniciará acciones legales contra Hunter Biden si no se retracta de los comentarios en los que la vinculó con el traficante sexual Jeffrey Epstein. El hijo del expresidente Joe Biden afirmó en una entrevista que Epstein fue quien la presentó a Donald Trump, versión que Melania califica de “falsa, difamatoria y extremadamente obscena”.

El reclamo quedó plasmado en una carta enviada el 6 de agosto por su abogado, Alejandro Brito, a Abbe Lowell, defensor de Hunter Biden, y divulgada por Fox News Digital. En el documento, se sostiene que las declaraciones provocaron “un daño financiero y reputacional abrumador” a la primera dama, al ser replicadas por medios internacionales y redes sociales.

El origen de la polémica

Las acusaciones surgieron durante una extensa entrevista de más de tres horas que Hunter Biden concedió al periodista británico Andrew Callaghan para su canal “Channel 5” en YouTube. En ese diálogo, el hijo del exmandatario aseguró: “Epstein presentó a Melania con Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas”, atribuyendo la versión al escritor Michael Wolff, a quien Trump descalificó en el pasado como “reportero de tercera categoría”.

Melania y Donald Trump han reiterado que se conocieron en 1998 durante una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York, presentados por el agente de modelos Paolo Zampolli.

Un conflicto con historia

La mención de Epstein, detenido por tráfico sexual de menores y muerto en prisión en 2019, ha sido un punto sensible para Donald Trump. Durante la campaña presidencial prometió revelar todos los informes del caso, pero luego se retractó, lo que alimentó rumores sobre su vínculo con el magnate.

Para analistas políticos, la ofensiva legal de Melania replica una de las tácticas más usadas por su esposo: recurrir a los tribunales para frenar o intimidar a sus críticos, aunque la alta vara que enfrentan las figuras públicas en demandas por difamación en Estados Unidos suele dificultar que prosperen.

LE PUEDE INTERESAR

El llamado de Milei para darle apoyo a Zelenski

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street casi estable tras un alza inesperada de precios al productor

Además de sus dichos sobre Melania Trump, Hunter Biden abordó otros temas en la entrevista:

- Cuestionó el desempeño de su padre en el primer debate presidencial de 2024, atribuyéndolo al cansancio y al uso de Ambien.

- Habló abiertamente de sus adicciones al crack y al alcohol, calificando al alcohol como “la droga más destructiva”.

- Defendió que el contenido filtrado de su laptop solo demuestra su lucha contra las drogas.

- Criticó al actor George Clooney por pedir la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial.

- Se refirió a la inmigración y denunció estereotipos sobre los inmigrantes ilegales.

- Reveló que trabaja en una organización sin fines de lucro contra la falta de vivienda en California.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Internado por un ataque en el Albert Thomas

Agustín Creevy: “Di todo y estoy feliz de terminar acá”

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones

Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
Últimas noticias de El Mundo

Trump presiona a Putin: “Si la reunión es mala me voy a casa”

El llamado de Milei para darle apoyo a Zelenski

Wall Street casi estable tras un alza inesperada de precios al productor

Té para tres: Trump busca juntar a Putin y Zelenski
Información General
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Policiales
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla