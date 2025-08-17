Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |A tener en cuenta los precios

Cuánto costará irse de vacaciones a Mar del Plata el verano que viene

Cuánto costará irse de vacaciones a Mar del Plata el verano que viene

La costa de Mar del Plata

17 de Agosto de 2025 | 03:32
Mar del Plata se prepara para una nueva temporada de verano y, aunque la mayoría de las inmobiliarias y hoteles aún definen sus tarifas, ya circulan precios que anticipan un abanico de opciones, desde lo más accesible hasta el lujo extremo.

La realidad es que ya desde esta altura Mar del Plata se consolida una vez más como un destino con opciones para todos los gustos y bolsillos.

Desde el glamour de Güemes hasta la tranquilidad de Punta Mogotes o el Bosque Peralta Ramos, la amplia oferta de alojamientos típica de la Ciudad ya muestra sus primeras cartas.

Departamentos y casas

Según relevamientos en plataformas digitales que conectan directamente con dueños, ya se pueden encontrar algunas referencias:

Fin de año y primeros días de enero: Un departamento para cinco personas con todas las comodidades puede costar unos $85.000 por día.

Zona Güemes: Un departamento con balcón para cuatro personas puede costar desde $92.500.

En plataformas locales, los precios también varían:

Casas en Punta Mogotes o Bosque Peralta Ramos: para fin de año y unos días de enero, los valores se mueven entre los $80.000 y $200.000 diarios.

Centro de Mar del Plata: Un departamento para cuatro personas puede conseguirse por $64.000 el día.

Alojamientos para más personas: Los precios pueden escalar hasta los $300.000 por noche.

Para quienes prefieren pagar en dólares, Airbnb ya muestra algunas opciones:

Bosque Peralta Ramos (Fin de año y dos semanas en enero): Los valores diarios oscilan entre los 90 y 150 dólares, dependiendo de la cantidad de personas, si incluyen mascotas y el número de noches.

Departamentos céntricos: para 4-5 personas, los precios pueden ser más accesibles, entre 30 y 45 dólares la noche.

Hoteles

En tanto y aunque la mayoría de los hoteles aún no publican sus tarifas de verano, algunos ya lo hicieron:

Hoteles 2 y 3 estrellas: para cuatro personas, el costo por día va de $150.000 a $200.000.

Hotel 5 estrellas: una noche para cuatro personas puede llegar a los $838.000.

Uno de los balnearios marplatenses ya reveló sus precios para la temporada 2026: una carpa para seis personas costaría en enero (diario) 80.000 pesos; mes entero 2.000.000; la primera quincena 1.100.000 y la segunda 1.200.000.

 

