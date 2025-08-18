Un barrio donde se habría enquistado una peligrosa banda delictiva

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
Liderada por un sujeto conocido por el gentilicio de una ciudad santafesina con altos niveles de criminalidad, en Altos de San Lorenzo la inseguridad parece enquistada desde hace tiempo por el accionar de una peligrosa banda delictiva.
Por cierto, en las últimas horas una mujer que no quiso dar a conocer su identidad por temor a represalias, mencionó que en 78 bis entre 17 y 18, muy cerca de donde balearon a un joven de 23 años (ver aparte), “existe afincado un grupo de mal vivir que anda robando todos los días en la Ciudad y guarda motos y otros elementos que se apoderan de la gente”.
La denunciante describió que el búnker está metido al final de un largo pasillo, que sirve de entrada a varias casillas.
Sería una edificación de dos plantas, desde donde se controla a quien entra y sale del lugar.
El sindicado jefe de la gavilla, para más precisiones, apareció recientemente por la cuadra junto a un ladero en busca de otro joven y, como no estaba, los dos sacaron armas de fuego y comenzaron a los tiros para dejar un mensaje intimidante.
La mujer, según relató a la Policía, levantó 10 vainas servidas, aparentemente calibre 9 milímetros.
De milagro, no hubo que lamentar heridos, pero el hecho provocó el objetivo buscado: “ahora todos están muertos de miedo”, expresó el informante.
Por qué razón intentaron cruzar a la otra persona, es todo motivo de investigación, aunque se presume que no era para nada bueno.
Personal de la comisaría octava, con los elementos recolectados, ahora intentará avanzar en la pesquisa, bajo directivas de la unidad judicial de intervención.
En 52 entre 151 y 152, una joven de 21 años le apuntó a su hermano de 32, a quien acusó de arremeter con amenazas contra su vivienda, donde estaba junto a la pareja.
Según la chica, el causante sería agresivo y padece consumos problemáticos.
Precisamente, en medio de los insultos, el novio de la chica salió a la puerta de la finca, momento en que el cuñado le espetó: “Vos le faltaste el respeto a mi papá. Venía a pelear”.
El acusado, al parecer, enseguida se levantó una campera y sacó un arma de fuego que llevaba en la cintura, con la que efectuó una detonación apuntando al suelo.
Demás está decir que la hermana y su pareja corrieron hacia el interior del domicilio para ponerse a resguardo y tuvieron suerte, ya que resultaron ilesos.
