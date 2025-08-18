Un jubilado resistió a los tiros un robo en Berisso

Un jubilado de 88 años logró resistir a tiros el accionar de dos delincuentes, que intentaron ingresar en su domicilio de Berisso.

Tras el suceso, que se produjo en las primeras horas de la madrugada de ayer, al lugar acudió la Policía, que posteriormente le secuestró el arma utilizada por no contar con la documentación correspondiente.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 24 entre 124 y 125.

Según fuentes oficiales, el hombre habría escuchado ruidos en la parte trasera de su casa y, al acercarse, observó a dos sujetos que intentaban forzar una puerta rompiendo vidrios.

De acuerdo a su testimonio, fue amenazado a los gritos y, en ese contexto, tomó un revólver calibre .22 y realizó varios disparos disuasivos, lo que provocó la inmediata huida de los ladrones.

Ahí el propio jubilado llamó al 911, por lo que oficiales del Comando de Patrulla local acudieron al lugar y realizaron un rastrillaje en la zona, aunque los delincuentes no fueron localizados.