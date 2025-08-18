Temor y denuncias por un vecino conflictivo

En Ringuelet existe una problemática muy pronunciada con un vecino conflictivo, que ya tendría en su haber una decena de denuncias, pero que sin embargo continúa como si nada hubiera pasado.

Son acusaciones graves por robos, amenazas, lesiones, abuso de armas y desobediencias, que evidentemente no han hecho mella en su libertad.

Esta persona señalada en el barrio sería pariente directo de un hombre fallecido hace casi tres años en un evento deportivo muy comentado en la Ciudad y vive a metros de varios de sus familiares, quienes, a la luz de las circunstancias expuestas, no podrían contenerlo.

Ahora la acusación es por atacar a ladrillazos a dos personas, a una de las cuales incluso presuntamente le sacó un celular.

Según fuentes judiciales, a principios de año la UFI Nº 13 ordenó un allanamiento en su casa en busca de un arma de fuego, que no apareció.